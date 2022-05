Covivio : signature d'un accord locatif au sein de Stream Building

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec un des porte étendards de la French Tech, portant sur une surface de 9.200 m2, au sein de l'opération mixte Stream Building, située dans le 17e arrondissement de Paris.

Avec cette signature, l'immeuble Stream Building, réalisé en co-promotion avec Hines France et en co-investissement avec les Assurances du Crédit Mutuel, affiche un taux de commercialisation de 94%, plusieurs mois avant sa livraison prévue à l'été 2022.

Stream Building, qui est une opération de 16.200 m2 mixant les usages et les espaces, a séduit son nouvel occupant par sa localisation stratégique, la très haute qualité de ses espaces de travail et de ses espaces communs, ainsi que son offre de services premium opérée par Covivio. Stream Building est aussi une référence en termes d'innovation durable et de réduction de l'empreinte carbone, avec notamment une structure bois/béton, un potager en toiture, une façade en houblon, une faille végétale et des panneaux photovoltaïques.

"Stream Building réunit 3 dimensions essentielles d'un projet immobilier selon Covivio. Le collectif d'abord, avec des espaces mixtes propices aux rencontres et à l'émulation. L'incarnation ensuite, avec un design inspirant et des codes reflétant la culture de l'entreprise occupant les lieux. Le bien-être enfin, avec une offre de services digne des marques BtoC les plus recherchées. Ce succès commercial illustre aussi deux de nos spécificités : d'une part, la capacité de conseil de Covivio qui a su accompagner son client dès le début de son projet immobilier ; et d'autre part, notre expertise en matière de réalisation de projets mixtes, reflet des attentes des usagers et des territoires. Enfin, ce projet est un superbe travail d'équipe réalisé avec PCA-STREAM, Hines France et les Assurances du Crédit Mutuel", commente Olivier Estève, Directeur Général Délégué, Covivio.