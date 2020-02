Covivio se renforce en Allemagne

Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Covivio lance une Offre Publique d'Achat sur la totalité du capital de Godewind Immobilien AG (Godewind), foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de bureaux en Allemagne. L'offre est lancée au prix de 6,40 euros par action et bénéficie du plein soutien du Management et du Conseil de surveillance de Godewind.

Covivio a d'ores et déjà sécurisé environ 35% du capital social entièrement dilué de Godewind. Grâce à ce portefeuille de 1,2 milliard d'euros, Covivio disposera d'une taille critique sur le marché des Bureaux en Allemagne, avec un patrimoine total de 2,1 MdsE.

Présent en Allemagne depuis 2005 avec une équipe locale de 570 personnes, Covivio est historiquement actif sur le secteur du résidentiel et de l'hôtellerie. Fort de son expertise et du succès de son pipeline de développement en Europe, Covivio a initié en 2018 une activité de Bureaux en Allemagne. Déjà propriétaire de 280 ME de Bureaux et de 600 ME de projets de développement, principalement à Berlin, Covivio accélère désormais ses investissements sur ce marché.

Cette opération permettra à Covivio d'investir dans un patrimoine core de 10 immeubles de bureaux (290.000 m2), valorisés 1,2 MdE et situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%). Ces 4 villes figurent dans le Top 10 des plus importants marchés de Bureaux européens, auxquelles s'ajoutent notamment Paris, Berlin et Milan où Covivio est déjà présent.

L'offre sera menée par Covivio X-tend AG, filiale indirecte entièrement détenue par Covivio. Aujourd'hui, Covivio, Covivio X-tend AG et Godewind ont signé un accord de rapprochement d'entreprises (BCA) définissant les principaux termes et conditions de l'Offre, ainsi que l'expression des intentions et compréhension des parties.

De plus, Covivio a déjà sécurisé approximativement 35% du capital dilué de Godewind.

Aujourd'hui ont été conclus plusieurs accords définitifs avec des actionnaires de Godewind, acceptant de céder leurs participations pour un prix de 6,4 euros par action, sous réserve de l'accord de l'autorité de la concurrence. De plus, Godewind s'est engagé à apporter à l'Offre toutes les actions auto-détenues.

Covivio entend mener l'offre de façon à satisfaire aux conditions de retrait de la cote requises par le droit allemand et a conclu, dans cette perspective, des engagements contractuels avec Godewind.

La clôture de l'offre et du processus de retrait de la cote initié par Godewind est prévue d'ici fin mai 2020.