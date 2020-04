Covivio se mobilise pour contribuer à l'effort de solidarité nationale

Covivio se mobilise pour contribuer à l'effort de solidarité nationale









Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Face à l'ampleur de la crise sanitaire et économique provoquée par l'épidémie du Coronavirus, Covivio se mobilise pour apporter son aide aux autorités médicales, aux personnels soignants et aux TPE-PME affaiblies par la crise.

Covivio mobilisé en Europe pour lutter contre la crise sanitaire et soutenir le personnel soignant Face à l'urgence de la situation, Covivio met à disposition plusieurs de ses hôtels. Un premier établissement, situé à Barcelone, s'apprête à accueillir des équipes médicales et des malades. D'autres hôtels serviront dans les prochains jours en France d'hébergement d'urgence pour accueillir notamment les personnels soignants (Ibis Bordeaux, Fontainebleau, Lille, Lyon, Marseille, Stains, Toulouse...).

Par ailleurs, au sortir de la crise et après la réouverture de ses hôtels en franchise, Covivio offrira au personnel soignant des hôpitaux de Metz, berceau historique de l'entreprise et région particulièrement frappée par la crise, près de 2.000 nuitées gratuites dans ses établissements.

En Italie, Covivio soutient financièrement l'initiative lancée par son partenaire Politecnico di Milano, dont le département de chimie, matériaux et ingénierie a lancé la production de gel désinfectant directement fourni à l'Agence régionale d'urgence de la Région de Lombardie.

La Fondation Covivio, qui sera opérationnelle au 2nd semestre, revoit d'ores et déjà sa dotation à la hausse : en 2020, son budget sera porté à 500 KE (vs 300 KE initialement prévus) et principalement orienté au service des personnes démunies frappées par la crise économique actuelle. La Fondation poursuivra également ses actions en faveur de l'égalité des chances et la préservation de l'environnement.

Une semaine de salaire

Pour accompagner ces démarches de solidarité, les mandataires sociaux de Covivio et les membres du Comité Exécutif verseront une semaine de leur salaire du mois d'avril à la Fondation Covivio. Réunis samedi 4 avril, les administrateurs de Covivio ont, quant à eux, décidé à l'unanimité de reverser à la Fondation Covivio leur rémunération liée aux réunions de gestion de la crise. A noter que Covivio renonce à ce stade à recourir aux aides de l'Etat en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, et notamment aux mesures de chômage partiel.

Soutien aux clients directement touchés par la crise en Europe Dans ce contexte inédit, Covivio applique les recommandations formulées par le Gouvernement en matière de protection et d'accompagnement de ses clients TPE-PME visés par les arrêtés de fermeture. Ceci se concrétise notamment par l'application automatique de la suspension et la mensualisation des loyers pour les TPE. Pour celles non expressément visées mais en faisant la demande, Covivio applique les mêmes principes et, pour les PME en difficulté, apprécie, en fonction de chaque situation, la meilleure solution, la mensualisation ou le rééchelonnement des loyers étant privilégiés...

1