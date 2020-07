Covivio révise son ambition d'EPRA Earnings pour 2020

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Covivio au 1er semestre se sont élevés à 302 millions d'euros (439 ME à 100%), contre 339 ME à fin juin 2019. La performance à périmètre constant en bureaux et logements continue à être dynamique, en croissance de +1,9% sur un an. La crise a, en revanche, réduit les revenus hôteliers de -51% à périmètre constant.

Pénalisé par cette baisse des revenus des hôtels de -32 ME sur le semestre, et malgré la progression des revenus en résidentiel et l'amélioration du coût de la dette, l'EPRA Earnings se réduit de -27 ME sur un an, pour s'élever à 192,4 ME à fin juin 2020.

Par action, l'EPRA Earnings s'établit à 2,17 euros (2,63 euros au 1er semestre 2019).

Le bénéfice net ressort à 194,2ME.

L'ANR EPRA gagne 188 ME sur 6 mois, à 9,4 MdsE, principalement grâce à la croissance des valeurs d'expertise. L'ANR Triple net est de 8,4 MdsE, stable du fait de l'impact de juste valeur des instruments de couverture et dettes à taux fixe.

Par action, l'ANR EPRA s'établit à 99,8 euros, contre 105,8 euros fin 2019 (ANR Triple net de 89 euros vs 95,7 euros), suite à la création d'actions pour le paiement du dividende en actions, choisi par 82,3% du capital.

Les actionnaires ont ainsi pu se renforcer au capital de Covivio au prix de 47,8 euros, synonyme d'un gain de 34% sur la base du cours de bourse au 20 juillet. Sur un an, l'ANR EPRA par action est quasiment stable (-0,8%).

Au cours du 1er semestre, nos activités bureaux et résidentiel (84% de notre patrimoine) affichent des performances solides. L'activité hôtelière est, quant à elle, directement impactée par une crise sans précédent. Dans cette période, nous avons renforcé notre présence en Allemagne avec 1,2 MdE d'acquisitions et avons réalisé des avancées majeures dans notre plan de vente, via la signature de 400 ME de nouveaux accords , commente Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio qui assure : Plus que jamais notre capacité d'adaptation et notre diversité seront des atouts pour faire face et préparer la croissance de demain .

Perspectives

Pour 2020, l'objectif d'EPRA Earnings de Covivio est d'environ 380 ME. L'activité en logements et bureaux (84% du patrimoine) devrait rester bien orientée sur le second semestre. En hôtels (15% du patrimoine), le groupe n'anticipe pas d'amélioration des résultats compte tenu de la forte incertitude sur le rythme de la reprise.

Dans ce contexte, Covivio se donne comme nouvel objectif un EPRA Earnings d'environ 380 ME en 2020 (soit 4,15 euros/action).

La baisse d'environ 100 ME par rapport à l'objectif communiqué en février 2020 s'explique par l'impact de la crise actuelle, principalement sur :

- l'activité hôtelière, pour environ 70%,

- la hausse des impayés principalement en commerces (10%),

- la légère hausse de la vacance en bureaux (10%),

- et le décalage des opérations de développements (10%).

A moyen terme, Covivio indique disposer des atouts nécessaires pour accompagner les mutations en cours sur l'immobilier.