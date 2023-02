Covivio : Résultats 2022 en croissance, portés par une performance locative record

(Boursier.com) — La croissance des revenus de Covivio est ressortie à +12,7% à périmètre constant sur l'exercice écoulé, à 968 ME en consolidé et 633 ME en part du groupe, en croissance de +12,7% à périmètre constant.

Les Bureaux sont en hausse avec des loyers à périmètre constant à +5,2%, tendance soutenue par les locations et l'indexation.

Résidentiel allemand : poursuite d'une croissance locative pérenne, à +3,1% à périmètre constant.

Hôtels : les revenus dépassent les niveaux de 2019 au 2nd semestre (+64,3% à périmètre constant sur l'année).

A noter la hausse de 5% du résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté), à 430 ME (4,58 euros/action).

Renforcement de la qualité du bilan

485 ME de nouvelles signatures de promesses de vente sont intervenues au-dessus des valeurs de 2021 avec 711 ME de ventes réalisées.

Le groupe souligne la réduction de la dette nette de 220 ME, avec un ratio de levier (LTV) de 39,5%.

Le patrimoine représente 26 MdsE (17 MdsE part du groupe) stable à périmètre constant, avec une progression de 10% (107,8 euros/action) de l'ANR de liquidation (EPRA NDV) par la mise en juste valeur des instruments de couverture et de la dette à taux fixe. L'ANR de continuation (EPRA NTA) est stable à 106,4 euros/action.

Perspectives 2023

Bonne dynamique opérationnelle qui devrait permettre de compenser la hausse des frais financiers et l'impact de

l'environnement sur les bureaux non core.

Mise en oeuvre des priorités stratégiques annoncées en décembre 2022 et axées sur la solidité du bilan : 1,5 MdE d'objectif de cessions d'ici fin 2024 (dont 200 ME négociées ces dernières semaines) et recentrage du pipeline de développement.

Proposition de maintien du dividende à 3,75 euros/ action, avec option de paiement en actions, bénéficiant du soutien des principaux actionnaires (51% du capital), s'engageant à opter pour cette option.

Objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2023 de l'ordre de 410 ME, stable retraité de l'effet du désendettement.

"En 2022, Covivio a tiré les fruits de sa stratégie avec une croissance des revenus record et un résultat en progression de +5%, un patrimoine certifié à 93% et une forte satisfaction clients. Confiants dans notre capacité à nous adapter efficacement, nous préparons l'après. Les ajustements annoncés fin 2022 pour répondre au nouvel environnement sont en cours de déploiement, avec notamment 200 ME de ventes négociées en fin d'année. Ainsi, nous continuerons à bénéficier de la solidité du modèle de Covivio axé sur la diversification, la centralité, l'immobilier durable et la culture-clients" commente Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.