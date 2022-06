Covivio renforce son partenariat avec Thales sur le pôle tertiaire de Vélizy-Meudon

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature avec Thales d'un accord pour le développement d'un nouveau site clés-en-main de 37.900 m(2) à Vélizy-Meudon, tout en allongeant la durée des baux en place. Cette opération vient renforcer la relation de confiance établie entre les deux partenaires et étendre le Campus existant "Hélios", livré en 2014 par Covivio. Ce nouveau projet accueillera dès 2026 les équipes de la filiale Land and Air Systems de Thales.

"Cette nouvelle extension témoigne de l'attractivité du pôle tertiaire de Vélizy-Meudon où nous sommes implantés depuis près de 20 ans. Elle atteste également de la pertinence de notre approche partenariale long terme et de l'accompagnement de nos clients grands comptes dans leur stratégie immobilière, notamment à travers le développement de projets clés-en-main intégrant leurs besoins spécifiques, tout en anticipant les nouveaux usages", précise Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

Covivio et Thales, un partenariat immobilier long terme

C'est en 2003 que l'histoire débute entre les deux partenaires, avec l'acquisition par Covivio d'une emprise foncière de 18 hectares sur le pôle de Vélizy-Meudon, où Thales était historiquement implanté.

En ligne avec sa stratégie de développement de campus clés-en-mains évolutifs pour des grands comptes sur ce site, Covivio signe en 2012, avec Thales, un accord pour le développement d'un premier campus, baptisé "Hélios", de 46.750 m(2) et livré en 2014.

Entouré de 10.000 m(2) d'espaces paysagers, "Hélios" offre à ses utilisateurs un socle commun de plus de 10.000 m(2) dédiés aux services avec notamment un auditorium de 400 places, un business center, une salle de fitness, une conciergerie, différents espaces de restauration, ou encore un centre de formation et l'université " Thales Learning Hub". Au-delà de son offre servicielle complète, "Hélios" dispose d'espaces de travail et de détente fonctionnels, lumineux et ergonomiques, dont le design intérieur a été imaginé par l'agence Saguez & Partners. Ce campus "Hélios" est actuellement détenu en co-investissement avec Crédit Agricole Assurances.

Ce bâtiment est venu s'ajouter à un premier immeuble historique de 41.520 m(2), détenu par Covivio et occupé par Thales, et situé sur la parcelle adjacente.

Aujourd'hui, le partenariat se poursuit avec la signature d'un accord pour la construction d'un nouveau bâtiment "Hélios 2" de 37.900 m(2) (en R+6 et avec 3 niveaux de sous-sol) qui proposera des espaces de travail, des espaces communs avec notamment un restaurant, des showrooms, des espaces de services, ainsi que des datarooms. Les occupants de l'immeuble bénéficieront aussi de plus de 9.000 m(2) d'espaces verts.

A terme, le campus Thales réunira plus de 4.000 collaborateurs répartis sur les différents bâtiments.

Le nouveau BEFA d'une durée de 12 ans fermes signé entre Covivio et Thales prendra effet à la livraison de l'extension, prévue au 1er trimestre 2026.

Dans le même temps, les deux partenaires ont allongé la durée des baux en place : pour "Hélios" jusqu'en 2037, et pour l'immeuble historique jusqu'à fin 2034.

En lien avec les ambitions RSE de Covivio, ce bâtiment se veut exemplaire au niveau environnemental et vise les plus hauts niveaux de certifications : HQE Bâtiment Durable, niveau Excellent, ainsi que les labellisations OsmoZ et R2S.

Une signature qui confirme la dynamique du pôle tertiaire de Vélizy-Meudon

Deuxième pôle tertiaire francilien, Vélizy-Meudon accueille près de 50.000 salariés et 1.000 entreprises de dimension internationale. Ce nouveau projet conforte l'attractivité de cette zone, partie intégrante du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, qui dispose d'atouts recherchés aujourd'hui par les entreprises : mixité, accessibilité, performance et services. "Hélios 2" vient par ailleurs s'ajouter aux précédentes réalisations emblématiques menées par Covivio sur ce site : le Campus Dassault Systèmes (98.000 m(2)), Ducasse Education (5.100 m(2)), ainsi que le Campus Eiffage (33.000 m(2) cédés fin 2021).