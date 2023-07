Covivio : relèvement de perspectives 2023

(Boursier.com) — Les très bons résultats du marché hôtelier sur le 1er semestre se traduisent par une croissance des revenus de Covivio de +20,3% à périmètre constant. Les revenus variables, bénéficiant d'un effet de base favorable, gagnent +42%.

L'EPRA Earnings ajusté s'élève à 223,4 millions d'euros et 2,36 euro/ action, stable sur un an. La reprise de l'activité hôtelière et les fortes croissances à périmètre constant des revenus ont permis de compenser la baisse des marges de promotion, l'impact des cessions et la hausse des frais financiers.

Le résultat net, impacté par les baisses de valeurs, ressort à -690 ME.

Les ajustements de valeur du semestre (-5,5%) et le paiement de l'intégralité du dividende sur le semestre entraînent une baisse de l'ANR, accentuée par action en raison de la hausse du nombre d'actions liée à l'option de paiement du dividende en titres.

L'ANR de continuation (EPRA NTA), baisse de -8,7% à 9,2 MdsE et de -14,4% à 91,1 euros/ action. L'ANR de liquidation (EPRA NDV) varie dans des proportions comparables, à 9,4 MdsE et 93 euros/ action. Enfin, l'ANR de reconstitution (EPRA NRV) ressort à 10,1 MdsE et 100,4 euros par action.

Le ratio d'endettement reste maîtrisé, à 40,7%, malgré le paiement de l'intégralité du dividende sur le semestre et les ajustements de valeurs. Les refinancements du semestre et la couverture élevée ont permis de contenir la hausse du taux moyen de la dette, à 1,46% vs 1,24% fin 2022, tandis que le ratio de couverture des intérêts reste élevé (6,1x).

Le ratio Dette nette/ Ebitda s'améliore, à 13,5x (14,2x fin 2022).

Covivio s'appuie sur une dette diversifiée et d'une maturité moyenne de 4,7 ans. Le taux de couverture active atteint 90% pour une maturité moyenne des instruments de couverture de 5,8 années

Perspectives 2023

Dans un contexte financier et un marché de l'investissement immobilier perturbés, Covivio tire les bénéfices de sa stratégie en renforçant son bilan et en profitant de l'orientation favorable de ses marchés locatifs. Les revenus en hôtellerie sont ainsi meilleurs qu'attendu, tout comme la contribution de l'indexation en bureaux.

Covivio relève ainsi son objectif d'EPRA Earnings ajusté 2023, à 420 ME, (410 ME initialement).

A moyen terme, Covivio entend poursuivre le renforcement de la qualité de son bilan, en poursuivant son programme de cessions (950 ME à sécuriser d'ici fin 2024). En parallèle, Covivio continuera de compter sur son patrimoine diversifié jouissant de solides réserves de croissance de ses revenus locatifs.