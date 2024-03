Covivio : recherché

(Boursier.com) — Covivio reprend 1,9% à 41 euros ce mardi, alors que le broker Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver", tout en relevant son objectif de cours de 48 à 53 euros. Le groupe détient désormais un patrimoine de 23,1 milliards d'euros (15,1 MdsE PdG) d'actifs en Europe, géré selon 3 piliers stratégiques : la localisation au coeur des capitales européennes ; une approche 'hospitality' innovante et évolutive, inspirée du savoir-faire en hôtellerie ; le développement durable. Le patrimoine est composé à 52% (-3pts sur 1 an) de bureaux en France, Italie et Allemagne, dont 69% en centre-ville et 25% dans les principaux centres d'affaires.

En 2023, les revenus locatifs de Covivio se sont établis à 1,011 MdE et 648 ME en part du Groupe, en progression de +2% sur 1 an à périmètre courant. La baisse des revenus bureaux, liée aux cessions, est plus que compensée par l'accélération de l'indexation, le rebond en hôtellerie et la solide croissance en résidentiel allemand. A périmètre constant, les revenus affichent une progression de +6,4%, portée par l'indexation (3,5 pts), la hausse des loyers lors des relocations et renouvellements (0,6 pt) et les revenus variables en hôtellerie (+2,3 pts).

En 2023, les valeurs des actifs de Covivio se sont contractées de 10,2% à périmètre constant. A fin 2023, le patrimoine s'élève à 23,1 MdsE à 100% et 15,1 MdsE part du Groupe. Fin 2023, le rendement moyen du patrimoine de Covivio ressort à 5,1%, en hausse de +70 pb sur un an.

En dépit du programme de cessions et de la remontée du coût moyen de la dette, les fortes performances opérationnelles et la baisse des coûts de fonctionnement ont permis au résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) de s'inscrire en progression de +1,2% sur un an, à 435,4 ME (-2,5% à 4,47 euros par action, en raison de l'augmentation du nombre moyen d'actions). Ce résultat est supérieur de +6% à la guidance annoncée en début d'exercice (410 ME) et de +4% à celle révisée en milieu d'année (420 ME).

Le résultat net de Covivio est ressorti à -1,4 MdE, impacté par les baisses de valeurs. Les ajustements des valeurs d'actifs se reflètent dans l'évolution de l'actif net réévalué de continuation (ANR EPRA NTA), en retrait de -21% sur un an, à 84,1 euros/action (8,47 MdsE). L'ANR de liquidation (EPRA NDV) recule de -23% à 83,4 euros/action (et 8,401 MdsE). Enfin, l'ANR de reconstitution (EPRA NRV) ressort à 9,327 MdsE et 92,6 euros par action.

Dividende en renfort

Dans un contexte de maintien de la discipline financière, il sera proposé au vote de l'Assemblée générale du 17 avril, la distribution d'un dividende de 3,3 euros par action (3,75 euros en 2023), accompagné d'une option de paiement du dividende en actions. Ces décisions permettront au groupe de conserver entre 185 ME et 375 ME.

Dans un marché immobilier mis à l'épreuve en 2023, Covivio a dépassé ses objectifs... Le bilan a été renforcé et les solides performances opérationnelles ont permis au résultat récurrent de s'inscrire en légère croissance, validant le positionnement et la stratégie du groupe. En 2024, dans un contexte de baisse attendue des taux d'intérêt en Europe et de reconstitution de la prime de risque, Covivio se prépare à la reprise. Dans ce contexte, le groupe se fixe deux ambitions centrales pour cet exercice : maintenir la discipline financière et poursuivre la croissance de son résultat net récurrent...

Covivio s'est donné pour objectif de céder 1,5 MdE d'actifs entre décembre 2022 et fin 2024. Le groupe finit l'année 2023 en avance sur son plan de ventes. A fin 2023, 920 ME d'accords de cessions, ont d'ores et déjà été signés. En 2024, Covivio entend finaliser son plan de cessions avec un objectif de 580 ME, dont 250 ME sont en négociations avancées.

Depuis 2020, Covivio a réalisé pour 2,1 MdsE de ventes, à 80% en bureaux, et investi 1,4 MdE, essentiellement via des Capex sur ses actifs. Ce travail de rotation qualitative a permis un fort recentrage du patrimoine et une adaptation aux mutations des marchés locatifs.

"Repositionnement qualitatif"

Grâce à ce "repositionnement qualitatif", Covivio affiche des perspectives locatives solides qui, comme en 2023, devraient permettre de compenser l'impact du désendettement sur les résultats. Covivio se fixe ainsi pour objectif la poursuite de la croissance de son résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) en 2024, attendu autour de 440 ME.

Le Groupe vise également un retour à un paiement du dividende uniquement en numéraire au titre de 2024, avec un taux de distribution supérieur à 80%.

Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur Covivio avec une cible de 54,30 euros, tandis que JP Morgan avait déjà ajusté son objectif sur le dossier à 50 euros. AlphaValue était auparavant repassé d'accumuler à 'alléger' avec un cours cible ramené à 38,30 euros sur la société foncière.