Covivio publie des revenus à fin septembre de 464 ME

Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Depuis le début d'année, Covivio a signé pour 491 ME part du Groupe (616 ME à 100%) de nouveaux accords de cessions, avec une marge moyenne de 12% sur les valeurs d'expertise de fin 2019.

Depuis le début d'année, 190 ME d'accords de cessions ont été signés en bureaux en France, avec près de 7% de marge sur la valeur d'expertise, et 139 ME en Italie, avec 18% de marge. En résidentiel en Allemagne, 121 ME d'actifs ont été cédés, faisant ressortir une marge moyenne de 19%. Le solde est essentiellement constitué de commerces cédés à des prix proches de leur valeur d'expertise.

Grâce à ces nouvelles cessions et au dynamisme du marché de l'investissement des bureaux, Covivio confirme son objectif de plus de 600 ME part du groupe de nouveaux accords de cessions en 2020.

Confiant dans les perspectives à long terme pour le tourisme en Europe, Covivio a finalisé, le 7 septembre, l'acquisition du portefeuille de 8 hôtels situés dans des destinations touristiques européennes majeures, à Rome, Florence, Venise (x2), ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest (x2), pour un montant de 573 ME (248 ME en Part du Groupe), y compris 86 ME de travaux. Ce portefeuille d'établissements haut de gamme dans des localisations prime compte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, l'hôtel Plaza à Nice ou encore le NY Palace à Budapest.

Totalisant 1.115 chambres, ces hôtels seront opérés par NH Hotel Group à travers des baux long terme triple net avec loyer variable incluant un minimum garanti, faisant ressortir un rendement minimum de 4,7%. L'accord porte sur une durée initiale de 15 ans fermes, extensible à 30 ans à la demande de NH Hotel Group.

Le groupe souligne une activité opérationnelle en ligne avec la guidance communiquée fin juillet.

Un niveau de collecte des loyers très élevé

Covivio s'appuie sur sa base locative solide, composée principalement de grands groupes et de locataires résidentiels. Ainsi, à fin septembre, 97% des loyers quittancés ont été collectés dont 95% au seul 3e trimestre. En bureaux et résidentiel le taux de collecte s'élève à 98%. En hôtels, 92% des loyers quittancés à fin septembre ont été payés (dont 89% au 3e trimestre).

Les revenus à fin septembre s'élevaient à 464 ME (667 ME à 100%), contre 511 ME à fin septembre 2019, en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51%) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions. La performance en bureaux et logements continue en revanche à être dynamique, en croissance de +1,5% à périmètre constant sur un an.