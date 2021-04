Covivio : perspectives encourageantes

(Boursier.com) — Les revenus à fin mars du groupe Covivio s'élèvent à 206 ME et 144 ME PdG, stables à périmètre constant hors hôtels (+0,3%).

A périmètre constant, les loyers en bureaux (60% du patrimoine) diminuent légèrement sous l'effet plein de la vacance 2020. Le taux d'occupation est stable en France, à 93%.

En Italie, le niveau élevé de 96% baisse légèrement vs fin 2020 sous l'effet d'une libération d'un commerce de pied d'immeuble en plein coeur de Milan (Via Dante), qui fait l'objet de discussions avancées avec un nouveau preneur. En Allemagne, la tendance s'améliore légèrement (+0,4 pt, à 77%), et les discussions locatives tendent à s'accélérer depuis le mois de mars.

Avec un patrimoine de 25,7 MdsE (17,1 MdsE PdG) d'actifs en Europe, Covivio a construit son développement sur la diversification dans des activités.

Activité locative : des signaux positifs

- Bureaux en Europe : 64.000 m(2) de nouveaux baux signés et renouvelés

- Résidentiel en Allemagne : annulation du Mietendeckel à Berlin ; une activité bien orientée

- Hôtels : une sortie de crise attendue au 2nd semestre après un 1er trimestre pénalisé par les restrictions

Intensification de la stratégie prime sur les bureaux

- Adaptation du pipeline de développement centré sur les coeurs de villes : les livraisons 2021 d'ores et déjà pré-louées à 82% et lancement d'un projet mixte emblématique sur Berlin Alexanderplatz

- Accélération des transformations de bureaux en logements : cinq nouveaux projets en France pour 92.000 m(2) et 220 ME

- Poursuite de la rotation : 500 ME de ventes réalisées et promesses signées au 1er trimestre 2021

- Covivio déploie son offre "All in One" et livre une opération 100% commercialisée à Paris Gobelins sur

4.400 m(2).

Revenus à fin mars 2021 : stable à périmètre constant hors hôtels

- Bureaux : -1,2% à périmètre constant

- Résidentiel : +3,4% dont +3,9% hors Berlin

- Activité hôtels : -46% à périmètre constant ; pénalisée par les restrictions et un effet base 2020 défavorable

- Taux d'occupation de 95% et maturité moyenne ferme des baux de 7 années.

En avance sur l'objectif de réduction de l'impact carbone de -34% d'ici 2030.

- Un objectif ambitieux entre 2010 et 2030 sur le périmètre élargi des activités (scopes 1, 2 et 3), incluant les activités de construction

- A fin 2020, l'impact carbone a été réduit de -20%, en avance sur l'objectif

L'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour, a approuvé l'ensemble des résolutions avec un résultat moyen de 98,8%, notamment la distribution d'un dividende de 3,60 euros. Le détachement du dividende interviendra le 26 avril pour un paiement le 28 avril.