Covivio : performance trimestrielle

(Boursier.com) — Les revenus à fin mars du groupe Covivio atteignent 158 ME (241 ME à 100%), contre 166 ME (248,7 ME à 100%) à fin mars 2019. La performance à périmètre constant reste soutenue en bureaux et résidentiel, à +2,3% en moyenne, quand elle pâtit directement de l'impact de la pandémie en hôtellerie (-10% à périmètre constant).

En bureaux (60% du patrimoine), les loyers progressent de 1,5% en France et 2,4% en Italie. Covivio a signé ou renouvelé pour plus de 26.000 m(2) de baux depuis le début d'année, dont 4.600 m(2) depuis le début du confinement. Partenaire immobilier historique de grandes entreprises, Covivio bénéficie d'une base locative solide avec 91% des loyers issus des grands comptes comme Orange, EDF, Dassault Systèmes, Thalès ou Telecom Italia, et seulement 1% de très petites entreprises.

Le taux d'occupation s'élève à 96,2% en France et 98,5% en Italie pour des durées résiduelles fermes de baux de 4,5 ans et 7,3 ans.

L'impact de la pandémie sur les hôtels se situe à -10% à périmètre constant.

Le groupe disposait d'une liquidité de 2,5 MdsE à fin mars, au travers de 900 ME de trésorerie et de 1,6 MdE de lignes de crédit non utilisées.

L'Assemblée Générale a approuvé la distribution d'un dividende de 4,80 euros, ainsi que l'option de paiement du dividende en actions, sur la base d'un prix de 47,80 euros par action (correspondant à 90% de la moyenne des cours cotés à la clôture des 20 séances de bourse précédant l'Assemblée Générale, diminuée du dividende).

L'ensemble des actionnaires investisseurs institutionnels présents au Conseil d'administration de Covivio (représentant 49% du capital) se sont d'ores et déjà engagés à opter pour le paiement du dividende en actions. Le bilan de Covivio sera donc renforcé par une augmentation de capital allant de 200 ME à 420 ME. Le détachement du dividende interviendra le 27 avril et la période d'offre de l'option de paiement en action courra du 29 avril au 18 mai, pour un paiement ou une livraison le 22 mai.

Sur l'objectif de cessions de plus de 600 ME part du groupe planifié en 2020, 179 ME (102 ME PdG) de ventes ont été réalisées au 1er trimestre et 190 ME (164 ME pdg) de nouvelles promesses de ventes ont été signées, dont 132 ME réalisées et 157 ME signés depuis le début du confinement.

Covivio se mobilise pour contribuer à l'effort de solidarité

Face à l'urgence de la situation, Covivio met à disposition plusieurs de ses hôtels. Un premier établissement, situé à Barcelone, s'apprête à accueillir des équipes médicales et des malades. D'autres hôtels serviront dans les prochains jours en France d'hébergement d'urgence.

Par ailleurs, au sortir de la crise et après la réouverture de ses hôtels en franchise, Covivio offrira au personnel soignant des hôpitaux de Metz, siège social de l'entreprise et région française particulièrement frappée par la crise, près de 2.000 nuitées gratuites dans ses établissements.

En Italie, Covivio soutient financièrement l'initiative lancée par son partenaire Politecnico di Milano dans la production de gel désinfectant fourni à l'Agence régionale d'urgence de la Région de Lombardie.

La Fondation Covivio, qui sera opérationnelle au 2nd semestre, augmente sa dotation pour 2020 et axera ses premières actions sur le soutien aux populations les plus touchées par les effets économiques de la crise.

Dans ce contexte inédit, Covivio applique les recommandations formulées par le Gouvernement français ainsi que la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncière (FSIF) en matière de protection et d'accompagnement de ses clients TPE-PME visés par les arrêtés de fermeture. Ceci se concrétise notamment par l'application automatique de l'annulation de trois mois des loyers pour les TPE. Pour les PME en difficulté, Covivio apprécie, en fonction de chaque situation, la meilleure solution, la mensualisation ou le rééchelonnement des loyers étant privilégiés.

Perspectives

Actif sur des marchés aux fondamentaux à long terme solides, Covivio peut s'appuyer sur un modèle résilient avec des revenus diversifiés issus en large part des immeubles de bureaux et de logements, et sur un bilan sain. Dans l'attente d'une meilleure visibilité, en particulier sur les revenus hôteliers, Covivio communiquera une guidance de résultats ajustée lors de la publication des résultats semestriels.