Covivio : ouverture de l'offre publique d'achat et de retrait visant Godewind Immobilien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio X-Tend AG, filiale à 100% de Covivio SA, a publié le document d'offre qui marque l'ouverture de la période d'acceptation de son offre publique d'achat et de retrait sur l'ensemble des actions de Godewind Immobilien AG (Godewind). Le document d'offre a été approuvé par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin).

Du 25 mars au 22 avril (minuit CEST), les actionnaires de Godewind peuvent apporter leurs actions à l'offre pour un prix en espèces de 6,4 euros par action.

Les actionnaires de Godewind, qui souhaitent accepter l'offre, sont invités à se rapprocher de leur banque dépositaire ou autre société teneur de comptes où leurs actions Godewind sont détenues.

L'offre n'est soumise à aucune condition de clôture et vise à permettre le retrait de la cote des actions Godewind.

Covivio, notamment via Covivio X-tend AG, a d'ores et déjà acquis une participation totale de 44,12% avant le début de la période d'acceptation. De plus, Covivio a accordé à des actionnaires existants une promesse unilatérale d'achat sur 10,37% supplémentaires des actions Godewind.

Le management et le Conseil de surveillance de Godewind soutiennent pleinement l'offre. Godewind s'est engagé à demander le retrait de toutes les actions Godewind de l'admission aux négociations sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort, qui prendra effet à l'expiration ou peu après l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire de l'offre.

L'opération est intégralement financée par les ressources existantes de Covivio, soit 900 millions d'euros de liquidités disponibles et 1,7 milliard d'euros de lignes de crédit, en ce compris une facilité de crédit d'un montant total de 500 ME mise en place début mars dans le cadre de l'offre.

Intérêt de l'offre pour Covivio

Présent en Allemagne depuis 2005 avec une équipe locale de 570 personnes, Covivio est historiquement actif sur le secteur du résidentiel et de l'hôtellerie. Fort de son expertise et du succès de son pipeline de développement en Europe, Covivio a initié en 2018 une activité de Bureaux en Allemagne. En plus de son portefeuille de Bureaux existant en Allemagne et de ses projets de développement situés principalement à Berlin, la réalisation de l'offre permettra à Covivio d'investir dans un patrimoine core de 10 immeubles de bureaux (290.000 m2), situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%). Ces 4 villes figurent dans le Top 10 des plus importants marchés de Bureaux européens, auxquel s'ajoutent notamment Paris, Berlin et Milan où Covivio est déjà présent.