Covivio : nouvelle cible

(Boursier.com) — Covivio regagne 0,7% ce jeudi à 75,95 euros, alors qu'Exane BNP Paribas est à 'surperformance' sur le dossier en ciblant un cours de 90 euros. Citigroup avait auparavant remonté sa cible à 57,9 euros, toujours loin des cours actuels... Les revenus à fin mars du groupe se sont élevés à 206 ME et 144 ME PdG, stables à périmètre constant hors hôtels (+0,3%). A périmètre constant, les loyers en bureaux (60% du patrimoine) diminuent légèrement sous l'effet plein de la vacance 2020. Le taux d'occupation est aussi resté stable en France, à 93%...