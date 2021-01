Covivio : nouvel ajustement

Covivio : nouvel ajustement









Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Covivio reperd 0,9% à 76,85 euros ce vendredi après son rebond récent. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC est repassé d'acheter à "conserver" en ciblant un cours de 76 euros. Le groupe immobilier a dégagé des revenus de 464 ME à fin septembre, contre 511 ME un an plus tôt, en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51%) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions.

La société avait expliqué que son activité opérationnelle était "en ligne" avec la guidance communiquée en juillet avec un très bon niveau de collecte des loyers (98% en Bureaux et Résidentiel, et 92% sur l'hôtellerie) et une croissance des loyers à périmètre constant de +1,5% hors hôtels.