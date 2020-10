Covivio nomme Céline Leonardi Directrice de la Commercialisation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et d'anticiper leurs besoins d'accompagnement, Covivio adapte son organisation et regroupe ses fonctions Commercialisation au sein d'un nouveau pôle dirigé par Céline Leonardi.

Partenaire historique des grands comptes, à la tête d'un patrimoine Bureaux de 7 MdsE en France et fort d'une base de partenaires locataires long-terme, Covivio a, en 2017, lancé Wellio, son offre d'espaces flexibles de pro-working, implantée dans ses immeubles neufs ou rénovés situés en coeur de ville.

A ce jour, 6 sites sont ouverts à Paris (x3), Marseille (x1), Bordeaux (x1) et Milan (x1), totalisant quelque 20.000 m(2) et accueillant une soixantaine de clients aux profils variés. Fort du succès de ce développement, et convaincu que la flexibilité et les services sont aujourd'hui clés dans la stratégie des entreprises à la recherche de performance, à la fois économique et collective, Covivio rapproche ses offres en bail commercial et en contrat de prestations de services afin de proposer des solutions sur-mesure à ses clients.

Dans cette logique, Covivio regroupe ses équipes Commercialisation au sein d'un nouveau pôle dont la responsabilité est confiée à Céline Leonardi, Directrice Commercialisation.

Céline Leonardi, 38 ans, est titulaire d'un Master 2 Droit notarial et ingénierie patrimoniale. Elle débute sa carrière en qualité de juriste chez Cheuvreux Notaires, avant de rejoindre Covivio en 2009, en tant que Chargée de mission, afin de piloter plusieurs projets transverses. Elle intègre le pôle Commercialisation de Covivio en 2012, avant d'en prendre la direction en 2016. Céline Leonardi assurait depuis 2017 le développement et l'animation de l'offre de bureaux flexibles pensée par Covivio.

Rattachée à Olivier Estève, Directeur Général Délégué, Céline Leonardi aura pour mission la commercialisation des espaces de travail existants et en développement de Covivio en France, en bail commercial ou en contrat de prestations de services. Elle continuera par ailleurs de piloter le déploiement de l'offre Wellio en Europe.

"Cette organisation intégrée permet à Covivio d'exprimer le caractère unique de son approche, de proposer des solutions agiles et flexibles aux entreprises, tout en renforçant la fidélisation et la satisfaction clients", commente Olivier Estève, Directeur Général Délégué de Covivio.