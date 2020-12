Covivio : MAIF prend à bail 3.800 m(2) au sein de l'immeuble IRO à Châtillon

Covivio : MAIF prend à bail 3.800 m(2) au sein de l'immeuble IRO à Châtillon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec MAIF, acteur français majeur d'assurance mutuelle, portant sur une surface de 3.800 m(2) au sein de l'immeuble de bureaux IRO à Châtillon. MAIF viendra ainsi rejoindre SIEMENS, entreprise déjà présente sur IRO.

Situé au sein d'un des pôles urbains et tertiaires les plus attractifs du Grand Paris, cet immeuble acquis par Covivio en 2018 a séduit la MAIF, qui a fait le choix d'installer ses équipes sur 3.800 m(2). Les partenaires ont signé un accord locatif portant sur un bail de 9 ans.

Implanté au coeur de Châtillon, 107 avenue de la République, IRO bénéficie d'une localisation idéale : facilement accessible en transports en commun (Station "Chatillon Montrouge" avec métros 13 et 15, tramway T6 et bus), l'immeuble bénéfice également d'un accès rapide au périphérique.

Signé Ateliers 2/3/4, IRO se déploie sur 5 niveaux et propose des plateaux de bureaux d'environ 4.000 m(2) totalement modulables et divisibles, conçus pour être des lieux d'échanges et de rencontres. Avec ses 3.360 m(2) d'espaces paysagers, IRO propose une empreinte végétale forte avec un jardin, des patios, des terrasses et 2 rooftops. Des lieux extérieurs qui offrent aux utilisateurs des alternatives d'espaces et de postures pour travailler autrement.

Outre ses espaces de travail, IRO dispose d'une large gamme de services pour le bien-être de ses occupants, avec deux halls d'accueil reliés par une rue intérieure, une conciergerie avec services du quotidien, un business center avec ses salles de réunion modulables plug & play, un work café, un restaurant de 1.200 couverts (réversible en espace de travail ou événementiel) ouvert sur un jardin. En parallèle et en ligne avec les ambitions RSE de Covivio, IRO est certifié BREEAM Excellent, HQE Très Bon, WiredScore Gold.

Au-delà de la localisation et de l'immeuble, c'est bien l'offre sur mesure unique proposée par Covivio avec des espaces et des services adaptables et évolutifs qui a convaincu la MAIF d'y installer ses équipes, le tout dans une équation économique optimisée...