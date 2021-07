Covivio loue à LVMH Italia 4.000 m(2) du bâtiment D dans le quartier d'affaires Symbiosis à Milan

(Boursier.com) — Covivio et LVMH Italia ont signé un accord locatif pour deux étages de bureaux avec terrasses au sein du bâtiment D de Symbiosis, le quartier d'affaires développé par Covivio au sud de Milan, à proximité immédiate de la Fondation Prada et du futur site de Scalo di Porta Romana.

Les deux partenaires ont signé un bail de 10 ans.

Dès début 2022, la livraison de l'immeuble D étant prévue fin 2021, LVMH Italia y installera son siège et ses 170 employés. Avec cette nouvelle signature locative, le bâtiment, qui a déjà vocation à accueillir les sièges de plusieurs multinationales, affiche un taux de pré-commercialisation de 72%.

L'immeuble pensé par Covivio a été choisi par la marque française pour son très haut niveau de confort, ainsi que pour son empreinte végétale qui se manifeste par la présence de terrasses et de jardins partagés aux différents étages. Certifié LEED Core & Shell niveau Platinum, le bâtiment vise à obtenir la certification WELL Core minimum niveau Bronze. Enfin, il sera l'un des premiers immeubles à recevoir la labellisation WELL Health Safety, qui garantit l'adoption et le déploiement concret de mesures de santé et de sécurité pour les occupants.