Covivio livre Silex2 à Lyon Part-Dieu

Covivio livre Silex2 à Lyon Part-Dieu









Crédit photo © Barnes

(Boursier.com) — Covivio a livré Silex2, un immeuble de bureaux et de services emblématique du quartier de Lyon Part-Dieu.

En outre, Covivio signe un nouvel accord locatif avec ArchiMed, société d'investissement indépendante spécialisée dans les industries de la santé. Cette signature vient confirmer la qualité et l'attractivité de cette opération, nouvelle référence du marché lyonnais , estime Covivio.

Avec ses 130 m de hauteur, Silex2 se positionne comme la 3è tour la plus haute de Lyon et vient parachever le programme de régénération urbaine initié par Covivio sur ce territoire en 2014, avec notamment l'immeuble Silex1 livré en 2017, et aujourd'hui intégralement occupé.

Silex2 incarne la vision de Covivio quant au bureau et à la ville de demain. Composé de 2 bâtiments, l'immeuble, signé Ma Architectes et Arte Charpentier, offre de grands plateaux de bureaux fonctionnels, flexibles et lumineux, avec une vue exceptionnelle à 360o sur le quartier. Reflet des nouveaux usages, Silex2 est un ensemble innovant qui propose à ses occupants et visiteurs une gamme de services premium alliant confort de vie et de travail.

En lien avec les ambitions RSE de Covivio, Silex2 affiche une empreinte végétale forte avec plus de 1.700 m2 de terrasses végétalisées destinées notamment à l'agriculture urbaine, et un patio de 200 m2. L'immeuble est certifié HQE et Breeam niveau Excellent et vise une labellisation R2S (Ready-2-Services) pour le niveau de services et de connectivité offert à ses utilisateurs.

Immeuble vitrine des savoir-faire du groupe, Silex2 accueillera dès septembre Wellio, l'offre d'espaces flexibles de Covivio, sur 5.800 m2.