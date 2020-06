Covivio : le projet des deux tours de Leipzig avance

Covivio : le projet des deux tours de Leipzig avance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'agence Henn Architectes Munich a été choisie pour concevoir le projet architectural du futur développement de Covivio à Leipzig, portant sur la conception de 2 tours de bureaux d'une surface totale d'environ 30.000 m2 et comptant jusqu'à 17 étages. Le redéveloppement de ce site, propriété de Covivio et situé à proximité de la gare centrale de Leipzig, est un projet stratégique pour la municipalité qui souhaite en faire la nouvelle porte d'accès au centre-ville.

Compte tenu de la localisation et de la visibilité de ce site et en lien avec la ville de Leipzig, Covivio a souhaité lancer un concours d'architecture et de développement urbain. Dix cabinets d'architectes nationaux et internationaux ont participé à ce concours. C'est à l'issue du second tour que le jury a choisi le projet de l'agence Henn. Le jury s'est réjoui de l'approche urbanistique avec ces deux tours non orthogonales et imbriquées, reliées grâce à une base commune de deux étages. Le résultat est un espace urbain ouvert, à perspectives multiples, connecté à la fois à l'hôtel Westin et aux rives de la Parthe .

L'objet de cette consultation portait sur le redéveloppement urbain de la zone, ainsi que la création d'un ensemble de bureaux neufs sur le site du parking actuel de l'hôtel Westin. Ce dernier, ainsi que la parcelle concernée, sont devenus en 2016 propriétés de Covivio, qui valorise ainsi ce site en mobilisant ses différentes expertises en Europe. Créer des projets ouverts et des quartiers vivants est l'ambition de Covivio. Pour cela, nous capitalisons sur notre approche partenariale et notre expertise européenne à 360o , explique Norman Weichhardt, Managing Director Development Allemagne de Covivio.

Covivio va maintenant poursuivre les échanges avec l'agence Henn afin d'affiner le projet et initier le travail préparatoire au lancement des études de faisabilité.