Covivio : le marché n'est pas rassuré

Covivio : le marché n'est pas rassuré









Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Covivio trébuche de 6,4% à 56,2 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe immobilier a dégagé des revenus de 464 ME à fin septembre, contre 511 ME un an plus tôt, en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51%) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions. La société a souligné que son activité opérationnelle était en ligne avec la guidance communiquée en juillet avec un très bon niveau de collecte des loyers (98% en Bureaux et Résidentiel, et 92% sur l'hôtellerie) et une croissance des loyers à périmètre constant de +1,5% hors hôtels.

Degroof ('conserver') note que les incertitudes concernant les hôtels et les bureaux continuent à assombrir les perspectives. Oddo BHF met de son côté en avant la résilience de l'activité sur les bureaux et le résidentiel. Il souligne également qu'après avoir réalisé près de 500 ME de cessions sur 9 mois avec une prime moyenne de 12% par rapport aux valeurs d'expertise de fin 2019, Covivio se montre confiant pour atteindre son objectif de cession de 600 ME sur l'année. Du fait de l'atteinte de son objectif de cession, le courtier comprend que Covivio pourrait être en mesure de verser un dividende cash (vs script) sur l'exercice 2020... A l''achat' sur le dossier, le courtier ajuste sa cible de 75 à 70 euros.