Covivio : le juste prix ?

(Boursier.com) — Covivio reste proche de l'équilibre à 72 euros, alors que le groupe a fait part d'un patrimoine en croissance à 27 MdsE (18 MdsE PdG), en hausse de 1 MdE sur un an. La croissance de +4% à périmètre constant a été portée par le résidentiel allemand et les développements bureaux. 901 ME de nouveaux engagements de cession sont signalés avec +4% de marge, à 80% en bureaux. Le groupe insiste sur le succès du pipeline de développement bureaux avec 485 ME de livraisons louées à 96% et 1,1 MdE de nouveaux engagements déjà pré-loués à 53%.

Covivio a signalé aussi une année record pour les locations en bureaux : 180.000 m2 loués et pré-loués, dont les 2/3 au 2nd semestre. La reprise de l'activité Hôtels est par ailleurs à souligner au second semestre avec une croissance des revenus à périmètre constant de +27%.

Les résultats 2021 sont ressortis supérieurs aux objectifs avec une réduction de la LTV de 2 points, à 39%, une hausse des ANR de +6% à +10% sur un an (EPRA NTA de 106,4 euros et EPRA NDV de 97,8 euros). L'EPRA Earnings ajusté ressort en croissance de +6,6% à 410 ME (4,35 euros et +3,3% par action) et le résultat net historique est de 924 ME.

La proposition d'un dividende en numéraire est de 3,75 euros par action, en hausse de +4,2%

L'objectif d'EPRA Earnings ajusté 2022 est de l'ordre de 4,5 euros par action, dans l'hypothèse d'une poursuite de la reprise en hôtels. Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a dégradé Covivio à 'neutre' avec un cours cible de 72 euros dans le viseur.