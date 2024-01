Covivio lance un programme d'économie d'eau

(Boursier.com) — Covivio intensifie ses efforts pour la sobriété hydrique de l'ensemble de ses bureaux en France avec le programme EcoWater.

A partir d'un état des lieux mené sur l'ensemble du parc de bureaux, EcoWater structure et développe des actions autour de 4 piliers : une consommation économe au quotidien, la détection des fuites, le pilotage en temps réel et la mobilisation de l'écosystème. Ce programme, qui a vocation à être reproduit sur l'ensemble du patrimoine Bureaux en Europe, vise à dépasser l'objectif du Plan Eau gouvernemental de réduire de 10% les prélèvements en eau d'ici 2030.

Covivio s'est concentré sur les deux principaux postes en termes de consommation : les sanitaires et les espaces de restauration, afin de les équiper en équipements hydro-économiques, tels que des mousseurs et limiteurs de débit, des chasses d'eau économes, des robinets à détection... le tout avec un objectif de taux d'équipements hydro-économes porté à 80% d'équipements d'ici fin 2024 (65% actuellement).

Covivio souhaite également à augmenter de 20% le nombre de systèmes de récupération d'eau installés d'ici fin 2024. D'ici là, Covivio entend doter 100% de ses immeubles multi-locataires de process et/ou d'équipements de détection permettant de limiter les fuites, à l'instar de ses immeubles IRO à Châtillon et So Pop à Saint-Ouen. Au-delà des actions concrètes en termes d'équipements et de suivi, Covivio mise aussi sur la sensibilisation et la mobilisation des occupants des immeubles.

Rappelons qu'en moyenne, la consommation d'eau dans un bâtiment de bureau est de 0,33 m3/m2/an. Sur le parc Bureaux France de Covivio, l'intensité eau a diminué de 38% entre 2008 et 2022, pour atteindre 0,26 m3/m2/an.