Covivio lance la transformation de ses dettes obligataires en green bonds

(Boursier.com) — Pionnier dans l'émission d'obligations vertes (green bonds) depuis 2016, Covivio franchit une étape clé dans l'alignement de sa politique financière avec ses ambitions ESG en lançant la transformation de certaines de ses souches obligataires en green bonds, lui permettant ainsi d'avoir un portefeuille obligataire 100% green.

Une ambition environnementale réaffirmée fin 2021

Fin 2021, Covivio a actualisé sa trajectoire carbone et a ainsi annoncé de nouveaux objectifs (approuvés par l'initiative SBT), relevant ses ambitions pour atteindre -40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Cet objectif, qui concerne l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, couvre l'intégralité des activités en Europe et la totalité du cycle de vie des actifs : construction, restructuration, matériaux et exploitation. De surcroît, Covivio vise une contribution Net Zero Carbon dès 2030 sur ses scopes 1 et 2.

Dans ce cadre, Covivio a poursuivi sa dynamique en matière de certification des actifs : la part de patrimoine bénéficiant d'une certification HQE, BREEAM, LEED ou équivalent, en exploitation et/ou en construction, atteint 91% à fin 2021.

Proche de son objectif de 100%, Covivio vise dorénavant une amélioration des niveaux de certification obtenus. Le Groupe travaille également à l'alignement de ses actifs vis-à-vis des critères verts de la Taxonomie européenne.