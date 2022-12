Covivio : la startup Likewatt remporte le concours Pitch Party Tower

(Boursier.com) — La startup Likewatt, qui développe le logiciel Optiwize pour l'analyse de l'autoconsommation d'énergie de bâtiments tertiaires et industriels, a remporté hier soir le premier concours Pitch Party Tower. Cet évènement était organisé au sein de la tour Silex par l'opérateur immobilier Covivio et sa marque d'espaces de proworking Wellio. Une soirée conviviale et de networking qui a rassemblé les 10 startups finalistes, autour du jury de 6 experts et professionnels de l'écosystème lyonnais.

La jeune pousse lauréate, créée il y a 3 ans par Chady Kharrat, s'est distinguée face au jury en proposant un logiciel 'B2B' nommé "Optiwize". Cet outil vise à fournir aux professionnels de l'énergie, tels que des bureaux d'ingénierie, des installateurs et des sociétés de services énergétiques, des bilans sur l'autoconsommation d'énergie de leurs clients en 5 minutes. Il permet ainsi de combiner plusieurs logiciels afin de collecter et d'analyser diverses données techniques nécessaires puis de proposer différents scénarios d'autoconsommation adaptés.

Likewatt remporte un partenariat publicitaire avec Lyon Décideurs, un accompagnement pour développer la société et 4 postes privatifs durant 12 mois au sein du Wellio Lyon Part-Dieu, espace de bureaux flexibles situé au sein de Silex. Cette tour emblématique a été entièrement rénovée par Covivio pour offrir un maximum de confort aux entreprises qu'elle accueille aujourd'hui telles que Solvay, Microsoft et AXA.

"L'événement était extrêmement bien organisé et a même dépassé nos attentes, la qualité était au rendez-vous (environnement prestigieux, jurés de renom, vidéastes et photographes talentueux) et les projets présentés ont tous été présélectionnés avec soin. Nous étions deux de chez Likewatt et avons été ravis d'y participer et sommes fiers d'avoir remporté cette première édition qui nous offrira de belles perspectives en termes de communication et de qualité de vie au travail" a commenté Chady Kharrat, Fondateur et CEO de Likewatt.