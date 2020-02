Covivio : l'ANR EPRA progresse de 12% en 2019

Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Positionné sur des marchés locatifs en croissance et récoltant les fruits des choix stratégiques des dernières années, Covivio voit ses revenus progresser de +2,6% à périmètre constant en 2019, en ligne avec l'objectif annoncé en début d'année 2019 (+2,5%). Au global, les revenus sont de 1,03 milliard d'euros, dont 679 ME part du groupe.

La valorisation du patrimoine est de 24 millards d'euros, soit une croissance de +5,3% à périmètre constant. Notamment, l'activité de rotation d'actifs en faveur d'immeubles neufs dans des localisations centrales, et la croissance des valeurs d'actifs, ont permis au patrimoine d'augmenter de 1,2 MdE.

Tiré par la fusion avec Beni Stabili fin 2018 et les investissements réalisés en 2018, le résultat opérationnel progresse de 14% sur l'année. Avec une stabilité des frais financiers, l'EPRA Earnings gagne 19% sur un an, à 452,2 ME Part du Groupe. Par action, l'EPRA Earnings s'élève à 5,31 euros, soit +4,4%, dépassant l'objectif d'une croissance supérieure à +3% pour l'année.

Le bénéfice net ressort à 747 ME Part du Groupe.

Le nouvel objectif de LTV inférieure à 40% est d'ores et déjà atteint, puisqu'à 38,3%.

Bénéficiant de la croissance des valeurs d'actifs et de l'augmentation de capital résultant de l'option de paiement du dividende en actions, l'ANR EPRA progresse de +12%, à 9,3 MdsE (8,4 MdsE en Triple Net EPRA).

Par action, l'ANR EPRA s'établit à 105,8 euros, soit +6,1% sur un an (95,7 euros en Triple Net EPRA soit +4,4%).

A fin 2019, Covivio bénéficie d'une dette longue (6,1 ans de maturité moyenne) et sécurisée (84% fixe ou couverte, pour 7,7 ans en moyenne), à un coût réduit de 1,55%.

2019 a été une nouvelle année riche pour Covivio, avec un patrimoine de 24 MdsE toujours plus centré sur les grandes métropoles européennes, plus vert et plus adapté aux besoins de nos clients. Les résultats attestent du succès de notre business model : +6% pour l'ANR par action et +4% pour le résultat récurrent par action et le dividende. Notre pipeline de développement de 8 MdsE, notre récente acquisition d'hôtels haut de gamme et notre investissement majeur en bureaux allemands, annoncé ce jour, sont autant d'atouts pour poursuivre notre croissance durable , commente Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

Dividende

Covivio proposera à l'Assemblée générale du 22 avril 2020 la distribution d'un dividende de 4,80 euros, en progression de 4,3% sur un an (taux de distribution de 90%). Une option de paiement du dividende en actions sera également proposée. L'ensemble des actionnaires investisseurs institutionnels présents au Conseil d'administration de Covivio (représentant 49% du capital) se sont d'ores et déjà engagés à opter pour le paiement du dividende en actions, soit une augmentation de capital minimum de 200 ME.

Objectifs

En 2020, le bénéfice des acquisitions de l'année dernière et du début d'année, et la poursuite de la bonne dynamique locative feront plus que compenser l'effet en année pleine de la baisse de la LTV en 2019, alors que l'impact des livraisons se fera ressentir à plein en 2021. Covivio se donne ainsi comme objectif un EPRA Earnings 2020 par action supérieur à 5,40 euros.