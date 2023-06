Covivio Hotels verdit sa dette

(Boursier.com) — Covivio Hotels, filiale du groupe Covivio, franchit une étape clé dans l'alignement de sa politique financière avec ses ambitions ESG, en étant la première foncière européenne spécialisée en hôtellerie à se doter d'un Green Financing Framework. Dans ce cadre, Covivio Hotels proposera également à ses porteurs obligataires de transformer leurs souches en Green Bonds.

Afin d'aligner sa politique financière avec ses ambitions ESG et de confirmer son rôle pionnier dans l'industrie hôtelière, Covivio Hotels devient la première foncière hôtelière en Europe à se doter d'un Green Financing Framework, avec l'engagement que ses prochaines émissions obligataires soient réalisées sous format Green Bonds. Dans le cadre de ce Green Financing Framework, les actifs éligibles en exploitation devront répondre à au moins un des critères suivants :

- Intensité carbone de l'actif inférieure au seuil de consommation nécessaire pour respecter la trajectoire 1,5oC de l'Accord de Paris telle que définie par le CRREM et validée par SBTi (Science Based Targets initiatives) ;

- Alignement complet à la taxonomie pour l'activité d'acquisition et de détention d'actifs immobiliers ;

- Certification HQE 'Excellent'/ BREEAM 'Excellent'/ LEED ou DGNB 'Gold' ou supérieur.

En lien avec ses engagements historiques, les actifs devront également être situés à moins de 500 mètres des transports en commun et les nouveaux baux bénéficieront de clauses vertes.

Par ailleurs, Covivio Hotels a prévu la possibilité d'inclure le financement de constructions neuves, de restructurations, d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable ainsi que de travaux d'efficacité énergétique.

D'ores et déjà 3,8 MdsE d'actifs hôteliers sont éligibles à ce Green Financing Framework. Covivio Hotels envisage d'accroître cette part, notamment grâce au travail d'amélioration continue de la qualité du patrimoine.

Moody's Investors Services, dans sa Second Party Opinion, reconnaît la qualité du Green Financing Framework en lui attribuant la note SQS 2 'Very Good', en ligne avec les meilleures notes au sein du secteur des foncières européennes. La contribution globale du Green Financing Framework au développement durable est qualifiée de 'Significant' et son alignement aux Green Loan/Bond Principles de 'Best Practices'.

Covivio rappell son ambition de réduire de -40% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2030. Cet objectif, qui concerne l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, couvre l'intégralité des activités en Europe (dont les hôtels) et la totalité du cycle de vie des actifs : construction, restructuration, matériaux et exploitation. En outre, Covivio vise une contribution Net Zero Carbon dès 2030 sur ses scopes 1 et 2. Sur les hôtels, Covivio Hotels, vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques des immeubles de l'ordre de -70% entre 2010 et 2030 sur son parc en exploitation. A fin 2022, Covivio Hotels était en voie vers l'atteinte de cet objectif, avec une réduction de -49% des émissions depuis 2010.

Dans le cadre de la mise en place du Green Financing Framework, Covivio Hotels sollicite le consentement des porteurs des obligations venant à échéance en septembre 2025 et juillet 2029 (représentant un encours total de 949 ME) afin de les requalifier en Green Bonds. La première Assemblée Générale des porteurs se tiendra, le 7 juillet.

La requalification des obligations en circulation en "obligations vertes" n'aura pas d'impact sur les autres caractéristiques des obligations (modalités, taux d'intérêt et échéance des titres). En cas de vote positif, Covivio Hotels affichera donc près de 1 MdE de dettes vertes.