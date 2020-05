Covivio Hôtels va lever 182 à 188 ME par paiement du dividende en actions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Covivio Hôtels, réunie le 7 mai, a approuvé le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 d'un montant de 1,55 euro par action, ainsi que l'option de paiement du dividende en actions.

Le prix d'émission des actions, qui seront remises en paiement du dividende, est fixé à 16,07 euros. Il correspond à 95% de la moyenne des cours à la clôture des 20 séances de Bourse précédant le jour de l'Assemblée générale mixte, diminuée du montant du dividende.

Les actions émises porteront jouissance au 1er janvier 2020 et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les actionnaires présents au Conseil de Surveillance de Covivio Hotels -Covivio, Groupe Crédit Agricole Assurances, Cardif Assurance Vie, Groupe Generali, ACM Vie, Sogecap, Caisse des dépôts et consignations, soit environ 97% du capital- se sont d'ores-et-déjà engagés à souscrire à cette option. Le bilan de Covivio Hotels sera ainsi renforcé par la réalisation d'une augmentation de capital comprise entre 182 ME et 188 ME.

Le détachement du coupon interviendra le mercredi 13 mai. La période d'exercice de l'option pour le paiement du dividende en actions sera ouverte du 15 au 29 mai inclus. A l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire. Ce paiement du dividende en numéraire et le règlement-livraison des actions nouvelles sont prévus le 4 juin.