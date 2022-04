Covivio Hôtels : un 1er trimestre en reprise

(Boursier.com) — Les revenus de Covivio Hôtels, au 31 mars, bénéficient de la bonne dynamique de reprise de l'activité hôtelière sur le 1er trimestre. Ils s'établissent à 43,1 millions d'euros. Les loyers des hôtels en bail augmentent de 29,2% à périmètre constant à 42,1 ME, avec en particulier une hausse des loyers variables indexés sur le chiffre d'affaires des hôtels (principalement hôtels AccorInvest en France) de 160%.

Au global, à fin mars 2022, la part des revenus Hôtels de Covivio Hotels s'élève à 41,9 ME, et augmente de 51,4% à périmètre constant.

Le taux de collecte des loyers à fin mars 2022 s'élève à 100% (95% y compris franchises et différés de paiement accordés). Les derniers impayés sur les revenus 2021 ont entièrement été recouvrés au 1er trimestre 2022.

L'Ebitda des hôtels en murs et fonds (pour l'essentiel en France et en Allemagne) connaissent également une très nette reprise.

Tendances

Sur le marché hôtelier, après une nette amélioration des performances entre avril et novembre 2021, le variant Omicron a impacté les performances de décembre 2021 et de janvier 2022. A partir de la mi-février 2022, et la levée de quasiment toutes les restrictions liées à la crise sanitaire, l'industrie hôtelière a bénéficié d'une vive reprise des performances dans l'ensemble des pays européens. Le Royaume-Uni et la France ont surperformé la moyenne européenne et retrouvent, sur le mois de mars, des niveaux de revenus par chambre (RevPAR) proches de 2019. L'Allemagne, encore pénalisée par les restrictions jusqu'en mars, est restée en retrait, avec un redémarrage plus récent.

Covivio Hôtels indique avoir concrétisé, début mars, la cession, pour un montant de 125 ME hors droits, soit 63 ME en part du groupe, d'un Club Med situé à Samoëns, dont la promesse avait été signée en 2021. Cet actif était détenu en partenariat (50,1%/49,9%) avec les Assurances du Crédit Mutuel.

Covivio Hotels a aussi signé, ce trimestre, un protocole d'accord avec B&B Hôtels pour la revente-location de 31 fonds de commerce d'hôtels situés en France après leur rachat auprès de AccorInvest. Ces hôtels, représentant 2.565 chambres, déjà propriétés de Covivio Hotels et sous enseignes du groupe Accor (Ibis, Novotel, Mercure) étaient jusqu'à présent loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest. Covivio Hotels et B&B Hôtels, partenaires depuis 2010, se sont engagés sur de nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes. Covivio Hotels bénéficiera d'une hausse substantielle du loyer par rapport à celui de 2019, et participera à un programme de travaux réalisés par B&B Hôtels.