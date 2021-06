Covivio Hotels : succès de l'augmentation de capital de 250 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio Hotels annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 250 millions d'euros en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le produit de la levée de fons servira à rembourser les dettes corporate d'un montant total de 250 ME mises en place en 2020 et dont les échéances arrivent à leur terme respectivement en 2022 et 2023. Les fonds levés permettront aussi à la société de conserver l'intégralité de sa trésorerie disponible et de ses lignes de crédit autorisées pour saisir d'éventuelles opportunités d'investissement.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 249.501.376 euros et se traduit par l'émission de 15.593.836 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 16 euros.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 7 juin 2021, 15.327.976 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 98,3% des actions ordinaires nouvelles à émettre.

La demande à titre réductible a porté sur 501.938 actions ordinaires nouvelles et a été partiellement allouée à hauteur de 265.860 actions ordinaires nouvelles, représentant environ 1,7% des actions ordinaires nouvelles à émettre.

Les principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du Conseil de Surveillance et représentant environ 97% du capital social de la société, ont souscrit à l'Augmentation de Capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part respective. Covivio a également souscrit à titre réductible 264.314 actions, représentant environ 1,69% de l'Augmentation de Capital, ce qui lui permet d'augmenter sa participation au capital de Covivio Hotels (détention de 43,64% du capital, soit +0,18 point).

A l'issue de l'augmentation de Capital, le capital social de Covivio Hotels sera composé de 148.141.452 actions représentant 148.133.420 droits de vote et s'établira à 592.565.808 euros.