Covivio Hotels : Sébastien de Courtivron rejoint le groupe en tant que DG Adjoint

(Boursier.com) — Sébastien de Courtivron rejoint Covivio Hotels en tant que Directeur Général Adjoint.

Diplômé du MBA de l'IMHI (ESSEC/CORNELL), Sébastien de Courtivron, 42 ans, a débuté sa carrière au sein du groupe Disney / Eurodisney où il a occupé les postes de chargé de projets spéciaux et Directeur des opérations. En 2007, il rejoint le groupe AccorHotels au sein duquel il a exercé plusieurs fonctions dans différents pays (France, Egypte, Brésil), notamment Directeur Général du Pullman Paris Bercy, et Directeur des Opérations pour les marques haut de gamme au Brésil.

Depuis 2019, Sébastien de Courtivron était Directeur Régional Europe de l'Ouest au sein de Radisson Hotel Group, en charge de la France, la Belgique et l'Espagne.

Aux côtés de Tugdual Millet, Directeur Général de Covivio Hotels, et des équipes de Covivio Hotels, Sébastien de Courtivron, qui a rejoint le groupe le 1er septembre 2022, aura pour objectif de gérer et développer le portefeuille d'hôtels détenus en Murs et Fonds.

Le groupe détient 325 hôtels, loués ou exploités par les principaux opérateurs européens et internationaux, valorisés 6,7 MdsE à fin juin 2022.