Covivio Hôtels : reprise de l'activité hôtelière depuis l'été

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, les revenus de Covivio Hôtels (PdG) se montent à 116,9 millions d'euros. Si la hausse est limitée à +2,2% à périmètre constant en raison d'un 1er semestre impacté par les restrictions, la croissance de +42% des revenus hôtels sur le seul 3e trimestre 2021 atteste de la reprise de l'activité depuis l'été.

Les loyers des hôtels en bail augmentent de +1,6% à périmètre constant à fin septembre, pour s'établir à 105,7 ME (92,2 ME au 30 septembre 2020). Les EBITDA des hôtels en murs et fonds (pour l'essentiel en France et Allemagne) augmentent de +9,8% à périmètre constant pour s'établir à 11,2 ME, portés notamment par de belles performances cet été à Berlin et Nice.

Le taux de collecte des loyers hôtels exigibles est passé de 88% à fin juin 2021, à 93% au 30 septembre 2021. Il témoigne de la solidité de la base locative de Covivio Hotels (79% y compris franchises et différés de paiement accordés, contre 69% à fin juin).

Si l'industrie hôtelière est restée, sur le 1er semestre 2021, lourdement impactée par la crise sanitaire, les performances de l'été 2021 ont été très positives et supérieures à celles de 2020 (+67% de RevPAR sur juillet-août). La levée des restrictions sanitaires pour les départs en vacances et la montée en puissance de la vaccination ont permis un regain d'activité pendant les mois d'été.

Les taux d'occupation ont franchi le seuil symbolique des 50% en moyenne en Europe et ont atteint des niveaux supérieurs à 80% en août dans plusieurs villes comme Marseille ou Bilbao. Dans certaines régions, notamment sur les littoraux et dans des métropoles régionales en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, les RevPAR de l'été 2021 ont même dépassé les niveaux de 2019. Ces performances positives s'expliquent notamment par l'importance de la clientèle domestique sur ces marchés, en particulier en Allemagne (76% des nuitées) et en France (62%2).

Structure financière solide

Fin juillet 2021, Covivio Hotels a placé avec succès 500 ME d'obligations à échéance 2029, offrant un coupon fixe de 1%. L'émission, sursouscrite plus de 4 fois, témoigne de l'appétit des investisseurs pour le secteur hôtelier aux fondamentaux inchangés, et leur conviction dans sa capacité à tirer parti du rebond de l'activité.

Dans le prolongement de l'augmentation de capital de 250 ME réalisée en juin 2021, cette opération a refinancé une partie de la dette existante et a ainsi renforcé la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6 mois, à 5,0 ans) et en améliorant son profil.

Perspectives 2021

Le dernier trimestre de l'année devrait confirmer la reprise de l'activité hôtelière européenne amorcée sur le 3e trimestre. Covivio Hotels pourra dès lors s'appuyer sur la qualité et la diversité de son patrimoine, loué et exploité par les grands opérateurs européens et internationaux, pour afficher une croissance pérenne de ses résultats.