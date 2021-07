Covivio Hotels place avec succès 500 ME d'obligations à 8 ans et 1%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio Hotels, filiale de Covivio dédiée à l'immobilier hôtelier, a procédé ce jour avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 ME, à échéance 2029, offrant un coupon fixe de 1%.

L'émission, sursouscrite plus de 4 fois, témoigne de l'appétit des investisseurs pour le secteur hôtelier et leur conviction dans sa capacité à tirer parti du rebond de l'activité une fois les restrictions levées.

Dans le prolongement de l'augmentation de capital de 250 ME réalisée en juin dernier, qui a permis de réduire la LTV (à 38,6% à fin juin), cette opération viendra refinancer une partie de la dette existante et renforcer ainsi la solidité du bilan, en allongeant la maturité de la dette (de près d'un an, à 5,3 ans) et en améliorant son profil.

Pour rappel, Covivio Hotels est noté BBB+, perspective stable par Standard & Poor's.

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 27 juillet 2021.