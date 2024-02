Covivio Hôtels : les baisses de valeur des actifs et des instruments financiers impactent les comptes

(Boursier.com) — Le dynamisme du marché hôtelier en 2023 permet à Covivio Hôtels d'afficher une hausse des revenus des hôtels de +12,7% à périmètre constant sur l'année, à 317,3 millions en part du groupe.

La durée résiduelle ferme des baux hôtels s'élève à 12,2 ans à fin décembre 2023, tandis que le taux d'occupation demeure à 100% sur le portefeuille.

Structure financière solide

La dette nette de Covivio Hotels baisse de 27 ME sur un an, à 2,26 MdsE en part du groupe, et affiche un ratio de levier (LTV), à 34,4%, (35% fin 2022). La maturité moyenne de la dette de Covivio Hotels est de 3,6 ans (4,3 ans en 2022). Le taux moyen de la dette, de 2,4%, progresse de 54 bps sous l'effet de la hausse des taux.

A fin 2023, Covivio Hotels dispose d'une dette couverte à 90% avec une maturité moyenne de ses instruments de couverture de taux de 5,6 années. Le ratio d'ICR s'élève à 5,38x.

Le ratio de dette nette/ Ebitda s'élève à 8,5x à fin 2023 (9,2x à fin 2022).

Covivio Hotels dispose, à fin décembre 2023, d'une liquidité (y compris lignes de crédits non tirées) d'un montant de 378 ME.

L'ANR EPRA NTA s'établit à 3,55 MdsE (3,722 MdsE fin 2022). Par action, il s'élève à 24 euros soit une baisse de -4,6% par rapport à 2022.

L'ANR EPRA NDV, qui tient compte de la mise en juste valeur des instruments de couverture de taux et des dettes à taux fixe, s'élève à 3,512 MdsE (3,763 MdsE à fin décembre 2022), en baisse de -6,7%. Il s'établit à 23,7 euros/action.

L'EPRA Earnings 2023 atteint 239 ME (221 ME au 31 décembre 2022), en progression de +8,1% sur un an, la hausse des frais financiers ayant été plus que compensée par l'augmentation des revenus liée aux performances des hôtels.

Par action, l'EPRA Earnings atteint 1,61 euro au 31 décembre 2023 (1,49 euro à fin décembre 2022). Il croît de +8%.

Le résultat net part du groupe 2023 s'élève à -11,6 ME, impacté par les baisses de valeur des actifs et des instruments financiers (478,8 ME à fin 2022).

Dividende

Covivio Hotels proposera au vote de l'Assemblée générale du 15 avril la distribution, en numéraire, d'un dividende de 1,30 euro par action (1,25 euro par action en 2022), représentant un taux de distribution de 81%.

Perspectives 2024

Le retour de la fréquentation touristique à des niveaux de 2019 et les grands événements attendus en Europe en 2024 laissent présager une année porteuse. Covivio Hotels entend, dans ce contexte, poursuivre l'accompagnement de ses partenaires, les grands opérateurs européens et internationaux et profiter pleinement du travail d'asset management sur ses actifs.