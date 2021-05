Covivio Hotels lance une augmentation de capital d'environ 250 ME

(Boursier.com) — Covivio Hotels annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut d'environ 250 millions d'euros.

Les principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du Conseil de Surveillance et représentant environ 97% du capital social de la Société, se sont irrévocablement engagés à souscrire à l'Augmentation de Capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part respective. Covivio s'est également engagé à souscrire à titre réductible la part résiduelle, soit environ 3% de l'Augmentation de Capital. Les engagements de souscription couvrent au total 100% de l'augmentation de capital.

Convaincu des fondamentaux solides du marché hôtelier européen, Covivio Hotels prépare avec cette opération la reprise de l'activité. Tout en renforçant et optimisant son bilan, la société se donne des capacités d'investissement supplémentaires. Le produit de l'Augmentation de Capital viendra ainsi rembourser les dettes corporate d'un montant total de 250 millions d'euros mises en place en 2020 et dont les échéances arrivent à leur terme respectivement en 2022 et 2023. Les fonds levés permettront aussi à la Société de conserver l'intégralité de sa trésorerie disponible et de ses lignes de crédit autorisées pour éventuellement saisir des opportunités d'investissement.

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 21ème résolution de l'assemblée générale mixte du 8 avril 2021 et à la décision du Gérant en date du 18 mai 2021, et donnera lieu à l'émission de 15.593.836 actions nouvelles, au prix de souscription de 16 euros par action (soit 4 euros de nominal et 12 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 249.501.376 euros.