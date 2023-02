Covivio Hôtels : l'ANR EPRA NDV grimpe à 25,4 euros/action

(Boursier.com) — En 2022, l'hôtellerie européenne a bénéficié d'une forte reprise d'activité permettant de retrouver les performances de 2019. Les niveaux de RevPAR constatés à partir du mois de mai ont compensé un début d'année encore pénalisé par les restrictions sanitaires. Au global, en Europe, les RevPAR moyens, d'avril à décembre 2022, sont en croissance de +9% par rapport à 2019. La France, le Royaume-Uni et l'Espagne tirent les performances vers le haut. Seules la Belgique et l'Allemagne enregistrent des performances inférieures à 2019 (-2% environ, en raison d'une période de restrictions sanitaires plus longue). Cette reprise est liée au retour de la clientèle Loisirs étrangère et au dynamisme de la fréquentation domestique, particulièrement en France. Elle est essentiellement portée par la hausse des prix moyens.

Covivio Hotels détient, à fin décembre 2022, un patrimoine hôtelier unique en Europe, d'une valeur de 5,97 milliards d'euros (6,613 MdsE à 100%), en hausse de +2,3% à périmètre constant, dont une hausse de +1,7% sur les actifs en bail et de +4,7% sur les hôtels détenus en murs et fonds.

Le taux de certification environnementale du patrimoine de Covivio Hotels s'élève à 87,5% à fin 2022 (80,4% à fin 2021), notamment grâce aux programmes de labellisation entrepris avec les opérateurs.

La reprise de l'activité à compter du mois de mars 2022 permet d'afficher un revenu hausse des revenus hôtels (part du groupe) de 282 millions d'euros, soit +64,3% à périmètre constant à fin 2022. Le revenu total de Covivio Hotels (Pdg) pour 2022 est de 286,2 ME, en croissance de +63,1% à périmètre constant.

LTV et ICR en amélioration

La dette nette de Covivio Hotels baisse de 130 ME sur un an, à 2,287 MdsE en part du groupe (2,417 MdsE au 31 décembre 2021), pour un taux moyen de 1,89% (en baisse de 5 bps). Le ratio d'endettement (LTV) s'améliore, passant de 37,1% à fin décembre 2021 à 35% à fin décembre 2022. Bénéficiant du fort rebond du résultat opérationnel, le ratio d'ICR s'améliore également, à 6x contre 3,1x fin 2021.

La maturité moyenne de la dette de Covivio Hotels est de 4,3 ans (4,9 ans en 2021).

Covivio Hotels dispose, à fin décembre 2022, d'une liquidité (y compris lignes de crédits non tirées) d'un montant de 544 ME.

L'ANR EPRA NDV, qui tient compte de la mise en juste valeur des instruments de couverture de taux et des dettes à taux fixe, s'élève à 3,763 MdsE (3,167 MdsE à fin décembre 2021), en hausse de +18,8%. Il s'établit à 25,4 euros/action.

L'ANR EPRA NTA s'établit à 3,722 MdsE (3,498 MdsE fin 2021). Par action, il s'élève à 25,1 euros soit une hausse de 6,4% par rapport à 2021.

L'EPRA Earnings est de 221 ME (99 ME au 31 décembre 2021). Il progresse de +123% sur un an, sous l'effet de l'augmentation des revenus liée à la reprise de l'activité hôtelière. Par action, l'EPRA Earnings atteint 1,49 euro au 31 décembre 2022 (0,7 euro à fin décembre 2021 ; +113%).

Dividende

Covivio Hotels proposera au vote de l'Assemblée générale du 18 avril prochain la distribution, en numéraire, d'un dividende de 1,25 euro par action (0,65 euro par action en 2021), soit une hausse de +92%, pour un taux de distribution de 84%.

Perspectives 2023

La forte reprise de l'activité hôtelière, plus rapide qu'anticipée, a démontré la résilience du patrimoine de Covivio Hotels, qui entend, dans ce contexte, poursuivre l'accompagnement de ses partenaires, les grands opérateurs européens et internationaux.