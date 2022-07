Covivio Hotels : forte reprise au 2e trimestre

(Boursier.com) — Covivio Hotels détient à fin juin 2022, un patrimoine en Europe, d'une valeur de 6,069 milliards d'euros (6,722 MdsE à 100%). Si son 1er trimestre a encore été marqué par l'impact du variant Omicron sur les performances hôtelières, le 2e trimestre a vu la reprise se confirmer et s'accélérer à la suite de la levée, en Europe, de toutes les restrictions liées à la crise sanitaire. Cette reprise d'activité se traduit par une forte croissance des revenus de +100,1% à périmètre constant, pour s'établir à 121,8 ME (64,6 ME au 30 juin 2021).

La dette nette de Covivio Hotels atteint 2,359 MdsE en part du groupe (2,315 MdsE au 31 décembre 2021). Au 30 juin 2022, la maturité moyenne de la dette s'élève à 4,5 ans et le ratio de LTV (Loan To Value) diminue de 179 points sur un an, à 36,8%, en dépit du dividende, intégralement versé sur le 1er semestre. Le taux de couverture de la dette à fin juin est de 80%, avec une maturité de 6,3 ans. Par ailleurs, le ratio d'ICR (Interest Cover Ratio) s'élève à 5,77 (3,08 en 2021).

L'ANR EPRA NRV s'élève à 4,024 MdsE, en hausse de +4% sur 6 mois, en valeur et par action. L'ANR NDV, qui tient compte de la mise en juste valeur des instruments de couverture de taux et des dettes à taux fixe, s'élève à 3,552 MdsE (3,167 MdsE à fin décembre 2021), représentant une hausse de +12,1%. Il s'établit à 24 euros/ action.

L'EPRA Earnings de 102,5 ME (26,1 ME au 30 juin 2021) affiche une hausse de +293%, sous l'effet de l'augmentation des revenus, portée par la reprise de l'activité hôtelière. Par action, l'EPRA Earnings atteint 0,69 euro au 30 juin 2022 (0,19 euro à fin juin 2021).

Perspectives 2022

Le retour rapide de la clientèle Loisirs, mais également de la clientèle MICE (Conférence, Séminaire...), a permis à l'activité hôtelière de retrouver les niveaux de 2019 sur le 1er semestre. Ce fort dynamisme, qui se poursuit cet été, démontre une nouvelle fois la capacité de rebond rapide de l'industrie hôtelière, portée par le besoin de voyager et se rencontrer.

Compte-tenu de la qualité et du potentiel d'asset management qu'offre son patrimoine, Covivio Hotels compte bénéficier du contexte de reprise et continuer à accompagner les grands opérateurs européens et internationaux dans leur développement.