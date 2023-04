Covivio Hotels : distribution du dividende à la fin du mois

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Covivio Hotels sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 18 avril 2023 à 10h, au siège social, à Paris.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mars 2023, Bulletin no30. L'avis de convocation, a été publié le 31 mars 2023 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, Bulletin no39, ainsi que dans le support numérique habilité à recevoir des annonces légales, Actu- Juridique.fr. Ces avis ainsi que les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont tenus, conformément aux dispositions et délais réglementaires en vigueur, à la disposition des actionnaires au siège social de la société et peuvent également être consultés sur son site Internet de Covivio Hotels à la rubrique Finance/ Assemblées Générales/ Assemblée générale mixte du 18 avril 2023) ou transmis sur simple demande écrite adressée à la société.

Dividende

En particulier, Covivio Hotels proposera à ses actionnaires lors de l'Assemblée générale d'approuver la distribution, en numéraire, d'un dividende de 1,25 euro par action (0,65 euro par action en 2021). Il est en hausse de +92%, pour un taux de distribution de 84% soit un montant global de 185.176.815 euros.

Le détachement du coupon (ex date) interviendra le 21 avril. Le paiement du coupon se fera le 25 avril.

Il est précisé que la somme nette perçue par un actionnaire de Covivio Hotels, qui n'a pas formulé de demande de dispense sera de 0,875 euro par action, après déduction des 1,25 euro x 30% de prélèvements à la source.

Pour les actionnaires de Covivio Hotels ayant formulé une demande de dispense, la somme nette perçue par un actionnaire sera de 1,035 euro par action, après déduction des 1,25 euro x 17,2% de prélèvements sociaux.

Au cours actuel de 17,5 euros, le rendement de Covivio Hôtels ressort à 7,14%