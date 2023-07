Covivio Hôtels compte améliorer sa rentabilité en 2023

(Boursier.com) — Les performances hôtelières de Covivio Hôtels au 1er semestre 2023 sont exceptionnelles et en amélioration continue, portées en premier lieu par de très fortes hausses des prix moyens, mais également depuis le mois de mai par le retour à des taux d'occupation proches ou au-dessus de leurs niveaux de 2019 (-1,9 pt en Europe et +1,2 pt en France). La clientèle domestique, déjà très présente, s'est renforcée, tandis que la clientèle internationale est en forte croissance. Cette conjoncture profite à toutes les gammes du marché hôtelier, du très économique au haut de gamme. Ce dernier segment bénéficie également du retour de la clientèle d'affaires, avec des évènements plus nombreux sur le 2e trimestre.

Les très bons résultats du marché hôtelier sur le 1er semestre se traduisent par une croissance des revenus de +20,3% à périmètre constant et +23,2% à périmètre courant, pour s'établir à 150,1 ME (121,8 ME au 30 juin 2022).

Les RevPAR s'inscrivent en forte croissance depuis le début de l'exercice, à +12,7% en moyenne en Europe, et à +20% sur le seul mois de mai. Les principaux marchés de Covivio Hôtels ont largement dépassé leurs performances de 2019 : Italie (+43% au mois de mai), France (+29%) et Royaume-Uni (+17%). L'Allemagne, dont le redémarrage est plus récent avec notamment le retour de la clientèle d'affaires, affiche des performances en nette progression et se rapproche des autres pays en mai (+14%).

Covivio Hôtels détient à fin juin 2023, un patrimoine d'une valeur de 5,998 MdsE (6,635 MdsE à 100%). Covivio Hotels a signé 80 ME en part du groupe (100 ME à 100%) de nouveaux engagements de cessions sur le semestre, dont 7 hôtels économiques en France et un hôtel en Espagne. Ces promesses ont été signées à des valeurs en ligne avec les valeurs d'expertise de fin 2022.

La dette nette de Covivio Hotels atteint 2,390 MdsE en part du groupe (2,287 MdsE au 31 décembre 2022, justifiée par le plein impact du paiement du dividende en numéraire au 1er semestre (185 ME).

L'Epra Earnings, de 112,1 ME au 1er semestre 2023 (102,5 ME en 2022) affiche une hausse de +9,3% sur un an, sous l'effet de la forte augmentation des revenus, portée par la très bonne dynamique du marché hôtelier. Par action, l'EPRA Earnings atteint 0,76 euro, (0,69 euro l'an passé) également en hausse de +9,3%.

L'ANR EPRA NTA s'élève à 3,618 MdsE, en baisse de -0,7% sur un an, notamment en raison du paiement du dividende en mai 2023. Par action, il s'établit à 24,4 euros.

L'ANR EPRA NRV à 3,999 MdsE est en baisse de -0,6% sur un an, en valeur et par action.

Perspectives 2023

L'hôtellerie européenne est sortie renforcée de la crise du Covid... Elle a retrouvé, en un temps record, son niveau d'occupation d'avant crise et a augmenté significativement ses prix, conservant ainsi sa rentabilité dans un environnement inflationniste. Covivio Hotels entend profiter de cet environnement favorable pour poursuivre le travail de repositionnement de son portefeuille, en améliorer sa rentabilité et l'adapter aux nouvelles attentes de ses clients.