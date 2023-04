Covivio Hotels : à son prix ?

(Boursier.com) — Covivio Hotels recule de 1,4% à 17,30 euros ce mercredi, alors que le groupe a fait état de revenus hôtels de 62,8 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 58% à périmètre constant. Les revenus globaux à fin mars ressortent à 63,7 ME, en amélioration de 56% à périmètre constant. Les recettes à fin mars bénéficient des bons résultats de l'activité hôtelière sur les 3 premiers mois de l'année, alors que l'activité du 1er trimestre 2022 était encore impactée par des restrictions sanitaires. Les revenus variables bénéficient de cette reprise avec les loyers du portefeuille loué à AccorInvest en hausse de 65% à périmètre constant et l'EBITDA des hôtels en murs et fonds en nette progression. Les revenus des hôtels au Royaume-Uni progressent de 6,8 ME grâce à la signature de nouveaux baux en 2022, et les hôtels en loyers fixes progressent quant à eux de 9%, soutenus par l'indexation des loyers et le travail d'asset management.

Les performances du trimestre en Europe confirment ainsi les bons résultats de la deuxième moitié de 2022, avec des RevPAR (Revenus Par Chambre) en hausse de +10% en février 2023 vs février 2019. Si cette hausse continue à être soutenue par une forte progression des prix moyens (+17%), les taux d'occupation sont également proches de leurs niveaux d'avant crise, confirmant la bonne dynamique des clientèles business et loisirs. En mars, les meilleures performances sont attribuables à l'Italie (+27% vs mars 2019), au Royaume- Uni (+23%) et à la France (+15%). L'Allemagne, dont les performances sont plus dépendantes des grands évènements, reste en retard sur le 1er trimestre mais se rapproche toutefois des niveaux de 2019 en février/mars...

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a rehaussé sa cible de 14,1 à 15 euros avec un avis 'neutre'.