Covivio : Goldman Sachs y croit

(Boursier.com) — Covivio remonte de 1,2% à 38,55 euros, alors que le groupe a fait part dernièrement de revenus en hausse de +7% à périmètre constant. Les nouveaux engagements de cessions sont ressortis à 214 ME au 3e trimestre... 1,1 MdE de financements ont été signés depuis le début d'année, dont 350 ME au 3e trimestre.

Le groupe fait part de 1,7 MdE de liquidités disponibles, en hausse de 500 ME depuis le début d'année, permettant de couvrir les échéances de dette des 24 prochains mois.

L'objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2023 de l'ordre de 420 ME a été confirmé par la direction. A la suite de ces annonces, JP Morgan est resté 'neutre' sur Covivio avec un objectif ajusté de 60 à 55 euros, tandis que Goldman Sachs reste lui à l'achat avec un objectif de cours réhaussé à 47,80 euros.