Covivio : évolution de l'organisation et nominations au sein du management

Covivio : évolution de l'organisation et nominations au sein du management









Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Tugdual Millet, actuel Directeur Financier de Covivio, est nommé Directeur Général de Covivio Hotels, aux côtés de Elsa Tobelem, désormais Directrice Générale Adjointe Opérations. Cette évolution au sein de l'organisation de la filiale hôtels de Covivio fait suite au départ de Dominique Ozanne qui a choisi de s'orienter vers de nouveaux projets professionnels. A cette occasion, Paul Arkwright, actuel Directeur Contrôle Financier, Corporate Finance et Relations Investisseurs de Covivio, devient Directeur Financier du groupe. Ces nominations seront effectives à compter du 1er juillet.

Tugdual Millet, 43 ans, diplômé de l'ESCP Europe, a rejoint Covivio en 2004 et occupe la fonction de Directeur Financier depuis 2010. Il a auparavant assuré différentes missions au sein du groupe, notamment aux acquisitions et au développement corporate. Il a contribué aux évolutions stratégiques de Covivio depuis plus de 10 ans, en particulier la forte croissance et l'européanisation du patrimoine, passé de 13,8 MdsE fin 2010, à plus de 25 MdsE à fin 2020.

Elsa Tobelem, 39 ans, diplômée de l'ESSEC, a rejoint Covivio Hotels en 2006 en tant qu'Analyste Investissement et Asset Manager. Nommée Directrice des Investissements en 2012, elle a activement participé à la transformation du patrimoine hôtelier du groupe grâce à d'importants investissements, notamment en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. En 2018, Elsa Tobelem a été nommée Directrice Générale Adjointe Finances de Covivio Hotels.

Tugdual Millet prendra ses fonctions aux côtés d'Elsa Tobelem le 1er juillet 2021.

Christophe Kullmann, Directeur Général Covivio, déclare : "Je remercie Dominique Ozanne qui a consacré 18 ans à Covivio et a permis de faire de notre entreprise le leader européen de l'immobilier hôtelier, avec un patrimoine de 6 MdsE, une présence dans 12 pays et une équipe unanimement reconnue sur le marché. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets entrepreneuriaux. Je suis très heureux que Tugdual Millet et Elsa Tobelem prennent la direction de Covivio Hotels. Leur expertise, leur engagement et leur connaissance de Covivio, en font les meilleurs pilotes, avec l'ensemble de nos équipes, pour gérer la reprise du secteur hôtelier et poursuivre le développement de Covivio Hotels."