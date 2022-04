Covivio : dividende en numéraire de 3,75 euros par action

(Boursier.com) — Sur le 1er trimestre 2022 Covivio a confirmé la forte reprise de l'activité avec une bonne dynamique opérationnelle sur l'ensemble des activités. 36.100 m(2) de bureaux ont été loués ou pré-loués sur la période avec une hausse du taux d'occupation des bureaux à 92,4%.

De nouveaux succès sur le pipeline de développement sont à noter : Stream Building et Anjou pré-loués à 94% et 100%. ; Renforcement de la reprise de l'activité dans les hôtels et première opération de brand management en France ; Poursuite de la dynamique locative en résidentiel en Allemagne ; 183 ME de nouveaux accords de ventes avec une marge moyenne de +2% sur les dernières valeurs d'expertise.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions dont la distribution le 27 avril d'un dividende en numéraire de 3,75 euros par action, en hausse de +4,2% et offrant un rendement de 5,1%.

Renforcement de l'expertise du Conseil d'Administration : nomination de Daniela Schwarzer en tant qu'administratrice

indépendante

Forte croissance des revenus à fin mars 2022 : +7% à périmètre constant :

Bureaux : +2,9% à périmètre constant

Résidentiel en Allemagne : +2,9%, dont +3,6% en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et +2,6% à Berlin

Hôtels : +51%, porté par la reprise des revenus variables

Taux d'occupation de 95,2% vs 95,0% fin 2021.