Covivio dévoile Wellio Duomo

(Boursier.com) — Dans un bâtiment historique d'environ 5.000 m(2), propriété de Covivio à l'angle de la Via Torino et de la Via del l'Unione, à quelques pas du Duomo dont il tire son nom, le neuvième site Wellio en Europe, a ouvert ses portes dernièrement et accueille aujourd'hui ses premiers clients.

Confirmant le succès de l'offre Wellio, présente à Milan depuis mi-2020 avec le premier site de Via Dante, Wellio Duomo est totalement occupé un mois seulement après son ouverture.

Ce succès est le résultat de la localisation stratégique de l'immeuble, de son architecture de caractère, mais aussi et surtout de la flexibilité du concept, capable d'attirer aussi bien de grandes entreprises que des start-ups, à la recherche d'un environnement de travail capable de répondre à leurs besoins et de les accompagner dans leur croissance.

Wellio est non seulement une solution d'espaces et de services, mais agit également comme conseil pour ses clients en matière d'immobilier. En effet, l'équipe Wellio accompagne ses clients de A à Z dans leur stratégie immobilière et leurs changements organisationnels.

Les nouveaux espaces de Wellio Duomo accueillent des entreprises de premier plan telles que E.ON, l'un des principaux opérateurs internationaux du secteur de l'énergie sur le marché italien, Viceversa, une fintech qui a lancé une nouvelle solution de financement basée sur la transparence et l'utilisation de la technologie pour soutenir les entreprises sur la voie de la croissance éthique et durable, et Iziwork, une société italo-française de la tech RH en pleine expansion.