Covivio : deux cessions portent le total annuel à 880 ME

(Boursier.com) — Covivio annonce la cession à Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 325 ME, de sa quote-part dans deux immeubles de bureaux : Carré Suffren, immeuble de 25 000 m(2) situé dans le 15e arrondissement de Paris, et le Campus Eiffage, ensemble de 33 000 m(2) localisé à Vélizy-Villacoublay. Avec cette opération, Covivio aura signé pour plus de 880 ME de nouveaux engagements de ventes depuis le début d'année, avec une marge moyenne de +3,4% sur les dernières valeurs d'expertise.

