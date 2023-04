Covivio : des revenus en croissance de 11% à périmètre constant

(Boursier.com) — Covivio détient un patrimoine de 26,1 milliards d'euros (17,4 MdsE PdG) d'actifs en Europe. Ses revenus à fin mars s'élèvent à 233 millions d'euros à 100% et 154 ME PdG, en hausse de +4,1% à périmètre courant, portée par la forte reprise de l'activité hôtelière (+49,6%) et la croissance régulière du résidentiel allemand (+4,7%), tandis que les loyers en bureaux reculent de -5,8% sous l'effet des cessions de 2022.

A périmètre constant, les revenus s'inscrivent en hausse de +11,1%, bénéficiant tant du rebond des revenus variables en hôtellerie (contribution de 4,8 points) que de l'accélération de l'indexation (3,8 points) et l'asset management (2,6 points).

Au total, le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 95,2%, pour une durée moyenne ferme des baux de 6,9 ans.

Cessions

Depuis début 2023, dans un contexte de ralentissement du marché de l'investissement, Covivio a poursuivi sa stratégie de rotation du portefeuille. Les ventes d'actifs de 195 ME à 100% et 170 ME part du groupe ont été finalisées sur le trimestre. Le groupe a également signé pour 158 ME à 100% et 67 ME part du groupe de nouveaux accords de cessions, avec une marge moyenne de +2,2% sur les valeurs d'expertise de fin 2022. Par ailleurs, environ 500 ME de cessions part du groupe sont en cours de discussion.

Dividende avec options de paiement en actions

Covivio proposera au vote de l'Assemblée générale du 20 avril le maintien de son dividende à 3,75 euros par action, représentant un taux de distribution de 82%. Il sera également assorti d'une option de paiement en actions, contribuant à la réduction de la dette nette.

L'ensemble des actionnaires institutionnels présents au conseil d'administration, représentant 51% du capital et des droits de vote, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à cette option de dividende en actions, soit une augmentation de capital minimum de 175 ME, pouvant atteindre 350 ME. Le prix d'émission des actions nouvelles s'établit à 44,87 euros par action. La période de souscription courra du 26 avril au 10 mai.