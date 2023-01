Covivio : décès de Jean Laurent

(Boursier.com) — Covivio annonce la disparition, ce 12 janvier, de Jean Laurent, Président d'honneur de la société.

Jean Laurent avait pris la Présidence de Covivio en 2010. "Animateur dans l'âme, profondément humain, et grand défenseur du collectif, il a fortement contribué à faire de Covivio un leader européen dans le secteur immobilier, et une entreprise à l'avant-garde sur les enjeux environnementaux et sociétaux", indique le groupe qui poursuit : "Sa mémoire restera fortement associée à Covivio".

"Les équipes de Covivio, au premier rang desquels Jean-Luc Biamonti, Président du Conseil d'administration, et Christophe Kullmann, Directeur Général, ainsi que les membres du Conseil d'administration, présentent leur plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean Laurent".