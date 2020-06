Covivio : dans le vert

(Boursier.com) — Covivio remonte de 0,7% à 71 euros ce lundi, alors que parmi les derniers avis de brokers, HSBC a rehaussé son avis à 'acheter' malgré un cours cible ajusté de 98 à 82 euros. Les revenus à fin mars du groupe ont atteint 158 ME, contre 166 ME à fin mars 2019. La performance à périmètre constant est restée soutenue en bureaux et résidentiel, à +2,3% en moyenne, quand elle pâtit directement de l'impact de la pandémie en hôtellerie (-10% à périmètre constant).

Côté bureaux (60% du patrimoine), les loyers ont progressé de 1,5% en France et de 2,4% en Italie. Le taux d'occupation s'élève à 96,2% en France et 98,5% en Italie pour des durées résiduelles fermes de baux de 4,5 ans et 7,3 ans.

L'impact de la pandémie sur les hôtels se situe à -10% à périmètre constant. Le groupe disposait d'une liquidité de 2,5 MdsE à fin mars, au travers de 900 ME de trésorerie et de 1,6 MdE de lignes de crédit non utilisées.

Sur l'objectif de cessions de plus de 600 ME part du groupe planifié en 2020, 179 ME (102 ME PdG) de ventes ont été réalisées au 1er trimestre et 190 ME (164 ME pdg) de nouvelles promesses de ventes ont été signées, dont 132 ME réalisées et 157 ME signés depuis le début du confinement.

Actif sur des marchés aux fondamentaux à long terme solides, Covivio peut s'appuyer sur un modèle résilient avec des revenus diversifiés issus en large part des immeubles de bureaux et de logements, et sur un bilan sain. Dans l'attente d'une meilleure visibilité, en particulier sur les revenus hôteliers, Covivio communiquera une guidance de résultats ajustée lors de la publication des résultats semestriels...