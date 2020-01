Covivio continue son expansion européenne et acquiert pour près de 620 ME d'hôtels

Covivio continue son expansion européenne et acquiert pour près de 620 ME d'hôtels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, signe un accord pour l'acquisition d'un portefeuille de 8 hôtels situés à Rome, Florence, Venise, ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest, pour un montant de 573 ME (travaux compris). Par ailleurs, le groupe annonce l'acquisition d'un hôtel Hilton à Dublin pour 45,5 ME.

La première opération porte sur l'acquisition auprès de Värde Partners, leader mondial de l'investissement alternatif, d'un portefeuille composé de 8 hôtels majoritairement classés 5 étoiles et localisés en centre-ville de grandes métropoles européennes : Rome, Florence, Venise (x2), Budapest (x2), Prague et Nice.

Avec cette opération significative, qui sera réalisée à la fin du premier semestre 2020, Covivio, déjà historiquement présent sur le secteur des bureaux à Milan, s'implante de façon forte sur le marché italien de l'hôtellerie.

Totalisant 1 115 chambres, ces hôtels seront opérés sous les marques NH Collection, NH Hotels et Anantara Hotels & Resorts, marque très haut de gamme particulièrement reconnue sur le marché asiatique et que NH Hotel Group implante aujourd'hui en Europe. Pour cela, Covivio et NH Hotel Group (qui fait partie de Minor International) ont signé des baux long terme triple net [2] avec loyer variable minimum garanti. L'accord porte sur une durée initiale de 15 ans, extensible à 30 ans à la demande de NH Hotel Group. Covivio a d'ores et déjà prévu un programme de travaux pour l'ensemble du portefeuille, qui affiche un important potentiel de croissance.

Covivio annonce également l'acquisition en contrat de management d'un hôtel Hilton 4 étoiles localisé dans le centre de Dublin, pour un montant de 45,5 ME et un rendement de 6,4%. Composé de 120 chambres, cet hôtel bénéficiera d'un projet de conversion de ses salles de réunion en 10 chambres supplémentaires d'ici à 2021, générant une création de valeur de plus de 10%. Cette acquisition permet à Covivio de s'implanter sur un nouveau marché européen.

Avec ces acquisitions, Covivio conforte son statut de leader européen du marché de l'investissement hôtelier, avec 6,9 MdsE d'hôtels détenus au sein d'un patrimoine total de 24 MdsE.