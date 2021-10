Covivio conforte sa position de leader mondial de la catégorie 'Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel'

(Boursier.com) — Covivio conserve son statut de "Global Sector Leader " et "Overall Regional Sector Leader" dans le classement GRESB 2021, catégorie "Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel" parmi l'ensemble des sociétés du secteur. Chaque année, le GRESB évalue et classe la politique, les plans d'actions et les performances ESG (Environnement / Social / Gouvernance) de plus de 1 500 entreprises du secteur du bâtiment et de l'immobilier dans le monde.

Avec la note de 90/100, Covivio conforte son statut "5 Stars", ainsi que celui de "Sector Leader" en améliorant, pour la deuxième année consécutive, sa note de 5 points. La moyenne globale des notes progresse quant à elle de 3 points cette année (73/100 en 2021, contre 70/100 en 2020).

En parallèle, Covivio obtient la note maximale de 100/100 dans la catégorie "Public Disclosure" qui récompense la qualité et la transparence de son reporting.