Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent

(Boursier.com) — Avec un patrimoine de 26,6 milliards d'euros (17,8 MdsE PdG) d'actifs en Europe, les revenus de Covivio à fin septembre s'élèvent à 719,4 millions d'euros à 100%, et 470,9 ME en part du groupe. Ils sont en croissance de +5,7% à périmètre courant et de +13,9% à périmètre constant (+13% au S1 2022).

Covivio confirme l'objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2022 de l'ordre de 4,5 euros/action, soit une hausse supérieure à +3% vs 2021.